Barcelona, novembre de 1938

Barcelona, novembre de 1938Deixa un comentari
Hi ha documents que valen més pel moment en què es publiquen que per allò que conten. I este n’és un. Novembre de 1938. La guerra estava pràcticament perduda, Bilbao havia caigut i els franquistes avançaven sobre Catalunya. I enmig d’aquell desastre, el diari basc Euzkadi, editat a Barcelona, dedicava la portada a Francesc Macià i als fets de Prats de Molló de 1926. I ací està la qüestió: no era només recordar un episodi del passat, sinó reivindicar una lluita compartida. El nacionalisme basc i el català venien de tradicions ideològiques diferents, però davant del feixisme trobaven una causa comuna: defensar la llibertat dels seus pobles. La font és clarament propagandística, açò no cal dir-ho, però té un valor històric extraordinari perquè mostra com es construïa aquella solidaritat política, quins herois compartien i quin passat volien mantindre viu. No ens parla tant del Macià de 1926 com dels bascos i catalans de 1938. I això és el més bèstia del document: quan tot s’afonava, encara necessitaven recordar per què havien lluitat.