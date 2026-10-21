Neon lights (II)Deixa un comentari
A Manresa plou amb una mala llet considerable. Solà arranca la Vespa després de tres intents i dos renecs que, si Déu existix i escolta, deuen haver-li fet alçar una cella. El motor tossix, escup una bafarada blavosa i finalment s’engega. Solà es posa el casc, es corda la jaqueta fins al coll i ix del carrer amb els guants gelats i el cap en plena activitat, com de costum.
És un home estrany, Solà. Pot passar-se tres dies sense voler vore ningú i, al quart, entrar en un bar, fer amistat amb mitja parròquia, discutir sobre la naturalesa del mal amb un camioner i acabar explicant acudits al propietari. Després se’n torna a casa exhaust, convençut que la humanitat és una experiència fascinant que convindria administrar en dosis més modestes. No és exactament introvertit ni extrovertit. És una criatura que necessita la gent per a descobrir-se i la soledat per a suportar tot allò que descobrix. Una combinació de categoria, especialment per als qui tenen la desgràcia d’estimar-lo.
Però aquella matinada hi ha alguna cosa més. Una pressió antiga darrere de l’estèrnum, una alarma sense sirena que li diu que el món és massa gran, massa sorollós, massa ple de coses que poden trencar-se. Solà coneix aquella alarma des de menut. No li deia ningú que era por. Li deien sensibilitat, distracció, caràcter, mania, imaginació. Ell aprenia a somriure quan tocava, a contestar amb rapidesa, a fer-se el desimbolt, a convertir una pregunta difícil en una broma i una ferida en una observació brillant.
En arribar a la rotonda de Sant Fruitós, un cotxe li toca el clàxon perquè tarda mig segon a incorporar-se. Solà alça la mà, demanant disculpes, encara que no sap ben bé per què. El conductor passa fregant-lo i li crida alguna cosa que la pluja s’empassa.
—Que et bomben —diu Solà, sense convicció.
Després accelera. L’aigua li colpeja la visera i li converteix el paisatge en una aquarel·la de fang. Els camps fan olor de terra amerada, les xemeneies escupen fum i el cel té aquell color de drap brut que només saben fabricar els matins de tardor.
Pensa en una conversa de fa quinze anys. No recorda què va sopar ahir, però podria reproduir les inflexions de veu d’una persona que li va dir una frase desafortunada el 2011. Recorda la pausa abans de la frase, la llum de la cuina, el moviment d’una mà, el silenci posterior. La memòria no li guarda els fets, li conserva l’atmosfera sencera, com si cada experiència haguera quedat enterrada en una cambra humida i ell encara tinguera la clau.
Esta memòria selectiva és una de les seues especialitats. La consciència li diu que conserva els fets perquè estima la veritat. L’inconscient, que és menys solemne i prou més malparit, potser guarda aquelles paraules perquè encara espera una reparació que ningú no li ha promés. Solà no ho sap. O ho sap a mitges, que és la manera més civilitzada de no saber una cosa.
A Navarcles para en una benzinera. La Vespa rellisca lleugerament sobre l’asfalt i ell posa un peu a terra.
—A poc a poc, reina —murmura, donant-li una palmada al manillar.
Ompli el dipòsit i entra a prendre café. La porta automàtica s’obri amb un xiulet. A dins fa olor de cafè recremat, goma humida i croissants industrials. La dependenta, una dona rossa amb ulleres roges, li pregunta d’on ve.
—De Manresa.
—Això ja ho veig. D’on va?
—A Mataró.
—Amb este temps?
—La Vespa i jo tenim una relació basada en la desconfiança. Si em quede a casa, pensa que l’abandone.
La dona riu. En menys de quatre minuts, Solà ja li ha explicat que és arqueòleg, que va cap a Mataró, que el temps està com una cabra i que la història humana és plena de gent que ha confós l’autoritat amb la intel·ligència.
—Això també passa ací —diu ella, assenyalant la màquina de café.
Solà mira l’aparell.
—La màquina o l’autoritat?
—Les dos.
Ell riu. Durant uns instants és encantador, expansiu, bromista, d’una cordialitat quasi excessiva. No fingix. Li agrada sincerament la gent, sobretot aquella que no coneix i que encara no li ha donat motius per a començar a interpretar-la.
Però quan torna a pujar a la Vespa sent una necessitat física de silenci. La conversa li ha deixat alegria i cansament a parts iguals. Es posa els guants, arranca i deixa enrere la benzinera mentre el café li crema l’estómac.
No és que la sociabilitat li resulte falsa ni que la solitud li siga sempre una defensa. Totes dos coses formen part de la mateixa sensibilitat, que busca els altres per a eixamplar el món i després necessita apartar-se per a poder assimilar-lo. Solà, que té el vici de voler explicar-s’ho tot, encara es pregunta si eixa retirada és llibertat, por, egoisme o simplement ganes que ningú no li toque els collons.
Passat Calders, la boira s’agafa als pins i la carretera es retorç entre marges xops. La Vespa puja amb una remor metàl·lica, tossuda. Solà inclina el cos en cada revolt i nota com l’aigua li s’escola pel coll de la jaqueta.
De menut podia quedar-se absort contemplant una paret, imaginant la vida dels qui l’havien construïda, i cinc minuts després ser el més xerraire d’una colla. No li interessava necessàriament destacar. Li interessava participar intensament, descobrir què pensaven els altres, provocar-los una rialla, trobar una complicitat inesperada.
A l’escola, si una pregunta li interessava, arribava a una resposta abans que els altres hagueren acabat d’entendre l’enunciat. Veia connexions que no sabia explicar i, quan intentava explicar-les, els adults li deien que no es complicara tant. Si responia massa ràpid, semblava insolent. Si callava, semblava absent. Si corregia una errada, era pedant. Si feia veure que no l’havia vista, se sentia covard.
Així va aprendre a regular-se, a rebaixar la llum, a fer-se més manejable. No perquè no sabera qui era, sinó perquè intuïa que mostrar-se sencer podia tindre conseqüències.
A Moià esclata una granissada de mil dimonis. Les primeres pedres colpegen el casc amb una fressa seca. Solà frena, gira cap a una benzinera i s’arrecera davall d’un sostre de planxes que rep els colps del gel amb una fressa de metralladora.
—Això no és pluja —diu un camioner—. Això és una venjança.
—De qui? —pregunta Solà, llevant-se el casc.
—De Déu.
—Déu té coses més importants. Açò és de la Diputació.
Hi ha dos operaris, una dona que viatja amb un gos menudet i el camioner de Castelló. En deu minuts Solà ja està xarrant amb tots. Fa una observació sobre el gos, una altra sobre els preus de la gasolina i acaba contant una anècdota arqueològica que fa riure els operaris.
—Vosté sempre parla així? —li pregunta la dona.
—Només quan estic nerviós.
—Però si està parlant tota l’estona.
—Exacte.
El gos li ensuma la bota. Solà s’ajup i li ofereix dos dits perquè els olore.
—Este és més intel·ligent que nosaltres —diu la dona.
—No li ho diga. Si ho sap, començarà a cobrar-nos consulta.
Té una facilitat particular per a establir complicitats fugisseres. Sap escoltar, sap preguntar i, quan està còmode, té una llengua que pareix una matraca de campanar. Però mentre parla també s’observa parlant. Detecta si exagera, si ha fet riure prou, si l’han entés, si aquella simpatia és espontània o si hi ha darrere una necessitat secreta de ser acceptat. L’inconscient li fa de públic i de censor. Una funció doble que acabaria amb la paciència de qualsevol sant.
Quan la granissada afluixa, el camioner li dona una cigarreta.
—No fume —diu Solà.
—Jo tampoc. Però ajuda a esperar.
Solà se la guarda darrere l’orella.
—Això és arqueologia preventiva.
Torna a pujar a la Vespa. El seient està fred i humit. En arrancar, la roda del darrere patina un instant. Solà recupera l’equilibri, mira el cel i continua cap a Castellterçol.
Pensa que potser parla amb els altres per descobrir coses que, tot sol, no arribaria a pensar. Cada conversa li obri una porta, cada gest li proporciona una pista, cada persona és un univers que no pot reduir a una definició. Però també hi ha una possibilitat menys afalagadora. De vegades parla tant perquè el silenci compartit l’obliga a sentir coses que no pot administrar amb paraules.
A Sant Feliu de Codines para a esmorzar. La benzinera té una barra xicoteta, quatre tamborets i una televisió que vomita notícies. Solà demana un entrepà de truita i un café amb llet. La planxa espetega. L’olor d’oli calent li desperta una gana que no sabia que tenia.
Un home gran assegut al final de la barra li pregunta per la Vespa.
—És antiga?
—Més que jo, però no gaire.
—Això és una Primavera?
—Una PX. La Primavera és més fina. Esta és una mula amb matrícula.
L’home somriu. En un tres i no res estan parlant de motocicletes, de la joventut, dels oficis desapareguts i de com han canviat els pobles.
—Abans arreglàvem les coses —diu l’home.
—Ara les canviem.
—Per això duren menys.
Solà assenyala l’entrepà.
—Això també val per a les persones?
—Sobretot.
Solà disfruta. No té cap problema per a conversar amb un desconegut sobre qüestions íntimes si la confiança apareix de manera natural. En canvi, pot trobar enormes dificultats per a dir-li a una persona estimada que necessita afecte. Amb els desconeguts és lliure perquè no s’hi juga res essencial. Amb els íntims és més vulnerable perquè una paraula pot adquirir un pes que no es lleva de damunt en molts anys.
L’home gran li diu que les Vespes són màquines nobles.
—La noblesa és una virtut magnífica —diu Solà—, sempre que no es convertisca en una excusa per a ser més tossut que una mula.
—Les màquines no són tossudes.
—No ha conegut vosté la meua.
Quan ix, el vent li talla la cara. Es posa el casc i arranca. Durant uns quilòmetres només sent el motor, el fregadís dels pneumàtics i el batec irregular de la pluja que encara cau dels arbres.
A Caldes de Montbui el cel comença a aclarir-se. L’aire fa olor de fullaraca i de pedra humida. Solà sent el motor davall de les cames i una alegria sobtada, sense motiu aparent. Li ocorre sovint. Pot passar d’una introspecció severíssima a una expansió vital quasi infantil. Un paisatge, una cançó, una cara bonica o la simple olor d’un forn poden tornar-li les ganes de viure amb una força desconcertant.
En passar davant d’un forn, frena de colp. Mira pel retrovisor, posa l’intermitent i gira cap a un carrer estret. Compra una ensaïmada i se la menja dreta, al costat de la Vespa, mentre el sucre se li enganxa als guants.
—No era necessari —diu en veu alta.
Però somriu.
La hipersensibilitat no li ha donat només dolor. També li ha donat una capacitat extraordinària per a estimar l’altre. Solà pot veure la por darrere de la duresa, la vergonya darrere de la supèrbia, la soledat darrere d’una broma. Això no vol dir que ho perdone tot. Vol dir que li costa odiar sense entendre.
I potser per això estima amb tanta cura, com qui sosté entre les mans una cosa menuda i viva. No sempre sap dir-ho. No sempre sap quedar-se. Però quan estima, alguna part d’ell es queda vigilant la porta, esperant que l’altre torne sa i estalvi.
A Palau-solità i Plegamans el trànsit es torna una processó de camions, furgonetes i cotxes que s’avancen amb presses de condemnat. Un conductor li talla el pas. Solà clava els frens i la Vespa derrapa. El cor li puja a la gola. Durant un segon veu l’asfalt massa a prop, la roda del camió, la seua pròpia mà tremolant sobre el manillar.
El conductor baixa la finestreta.
—Estàs boig?
Solà s’acosta fins al costat del cotxe.
—No. Però tu tens una vocació molt clara.
—Quina?
—La de convertir-te en estadística.
El semàfor canvia. El cotxe arranca i desapareix entre els vehicles. Solà es queda quiet un moment, respirant dins del casc. Després continua amb prudència.
La seua vida interior és molt més poblada que la seua agenda social. Dins del cap hi ha veus, converses, paisatges, llibres, persones mortes, projectes que encara no existixen i una quantitat escandalosa de preguntes sense respondre. La soledat no li resulta necessàriament buida perquè la seua imaginació no para quieta. Però precisament per això, de tant en tant, agraïx una persona que interrompa aquell soroll interior amb una cosa banal, que li demane ajuda per a canviar una bombeta o que li diga que està dient una animalada.
A Mollet del Vallès para en una altra benzinera perquè té fred i perquè sí. No tot ha de tindre una justificació transcendental, collons. Es compra una barreta de xocolate i es queda observant una colla de treballadors que fan broma mentre omplin el dipòsit d’una furgoneta.
—Si continueu així, acabareu gastant més saliva que gasolina —els diu.
—La saliva és més barata —respon un dels homes.
—De moment.
Li agradaria afegir-se a la conversa, i podria fer-ho sense massa dificultat. Però no ho fa. Hui preferix escoltar. Es queda al costat de la màquina de café, amb la barreta a la mà, mentre els treballadors discuteixen sobre un partit de futbol i una multa.
Descobrix que pot sentir-se pròxim als altres sense necessitat d’intervindre. Aquella experiència mínima li resulta curiosament agradable. Durant molts anys havia pensat que la seua sociabilitat consistia a participar intensament en tot allò que li despertava interès. Ara contempla una altra possibilitat. Ser-hi sense ocupar el centre de res.
A Granollers, mentre espera en un semàfor, li ve al cap una pregunta que li provoca una rialla. Qui collons és Solà quan no hi ha ningú que el mire?
La resposta no és fàcil. No perquè tinga una personalitat falsa, sinó perquè està fet de disposicions que no sempre apareixen juntes. Pot ser reservat i desimbolt, tendre i aspre, prudent i impulsiu, extraordinàriament racional davant d’un problema i absurdament sentimental davant d’una cançó.
Hi ha dies que voldria viure com un ermità i d’altres que necessitaria una plaça plena de gent, música i conversa fins a la matinada. L’error seria buscar una etiqueta que resolguera totes aquelles variacions. La seua raresa no és un misteri clínic ni una prova de superioritat. És la dificultat d’encabir una experiència interior complicada dins de les quatre paraules amb què acostumem a descriure’ns.
A la Roca del Vallès el sol travessa els núvols i encén els marges de la carretera. Solà deixa enrere els polígons i enfila cap a Argentona. El motor fa un soroll regular, quasi hipnòtic. Pensa que una part del seu inconscient potser ha treballat durant anys intentant reconciliar dos desitjos que no són incompatibles, però que ell ha viscut sovint com una tensió.
Vol pertànyer i vol ser lliure. Vol que l’estimen i vol conservar intacta la seua independència. Vol explicar-se i vol que algú l’entenga sense haver d’explicar res. Vol ser reconegut per allò que sap i, al mateix temps, estimat per allò que és quan no sap absolutament res.
Vol també estimar una terra sense haver de demanar perdó per estimar-la. L’amor per la nació catalana li ve de quan era un marrec. No li va arribar com una consigna, sinó com una temperatura. Era la llengua de casa, els noms dels pobles, les cançons, els llibres, les pedres, els camps d’oliveres, les històries contades per gent que havia après a resistir sense fer-ne una estàtua.
Era també la veu dels qui li havien ensenyat que una terra pot ser una casa fins i tot quan la casa fa mal. Solà no sap explicar del tot d’on li ve eixa fidelitat. Potser de les paraules escoltades a la cuina, de les mans que li passaven un llibre, de les vesprades entre oliveres o d’aquella tendresa antiga amb què alguns pobles guarden els seus morts. Hi ha amors que no fan soroll. Només et creixen a dins i, un dia, t’adones que ja formen part de la teua manera de respirar.
A Argentona s’atura en una estació de servici. El cel ja té una claror de vesprada i els eucaliptus desprenen una olor fresca. Solà ompli el dipòsit, es renta les mans i es queda una estona assegut en un banc de ciment.
Una dona que acaba de pagar li pregunta si la Vespa és antiga.
—És de l’any noranta-dos.
—Aleshores és més jove que jo.
—Però té millor salut.
La dona riu i li pregunta si funciona bé.
—Quan vol. És una relació basada en la negociació.
Ell li explica l’any, el model, quatre detalls mecànics i una anècdota que no venia al cas. La dona riu i se’n va. Solà també riu, però esta vegada no s’analitza immediatament. Deixa que la conversa siga només una conversa.
Quan torna a pujar a la Vespa, el motor fa un colp sec i s’apaga.
—No.
Ho intenta una vegada, dues, cinc. Res. La vesprada cau de pressa i el mòbil li marca un sis per cent de bateria. Solà nota com li puja la irritació pel coll. Obri el seient, revisa els cables, colpeja amb els dits una peça que no té cap culpa de res.
Un home que ix de la benzinera li pregunta si necessita ajuda.
—No.
La resposta li ix massa ràpid, amb aquella educació seca que utilitza quan està a punt de trencar-se.
L’home no se’n va.
—Tens una clau anglesa?
—Sí.
—Doncs passa-me-la.
Es diu Miquel i té les mans negres de greix. Mira la Vespa, desmunta la bugia i la neteja amb un drap.
—La tens ofegada.
—Ja ho sé.
—No ho sabies fa dos minuts.
Solà el mira. Miquel no somriu, però tampoc no sembla ofés.
—Tens raó —diu Solà.
Treballen en silenci. El vent mou les fulles dels eucaliptus i una bandera de la benzinera colpeja el pal. Miquel li demana la llanterna del mòbil. Solà li la passa i observa les seues mans, ràpides i segures.
Al cap d’uns minuts, Miquel torna a muntar la bugia.
—Ara.
Solà prem l’arrancador. La Vespa torna a arrancar amb una tos aspra.
—No li pegues més colps —diu Miquel—. No és un gos.
Solà riu, primer per vergonya i després de veritat.
Miquel es neteja les mans amb un drap.
—Vas sol?
Solà mira la carretera, ja fosca.
—Sí.
Miquel assenyala la Vespa.
—No sempre és el mateix que estar a soles.
Després torna a la benzinera abans que Solà puga respondre.
La frase li queda clavada. No per profunda, sinó perquè li arriba sense cap intenció de ser-ho. Recorda el doctor Joan Pelegrí. Recorda la manera com escoltava, sense pressa, com si una persona no fora un problema que calguera resoldre sinó una història que mereixia ser llegida sencera.
Solà pensa en els amics que ha estimat i en els que ha perdut. En els que encara hi són, malgrat les absències, els malentesos i les temporades de silenci. L’amistat li ha salvat la vida en formes que no sempre ha sabut reconéixer. Una telefonada absurda, una cervesa, una visita sense motiu, una frase dita en el moment exacte.
Recorda una nit de fa quinze anys, aquella conversa que li havia tornat al cap a Sant Fruitós. També plovia. Ell havia discutit amb una persona que estimava i, quan aquella persona li havia demanat que es quedara, Solà havia contestat que necessitava estar sol. Ho havia dit amb una dignitat impecable, com si la soledat fora una decisió filosòfica i no una manera de castigar-se abans que l’altre poguera fer-li mal.
L’endemà havia esperat que el buscaren. No el van buscar.
Durant anys havia repetit que l’altra persona no l’havia entés. Ara, amb la Vespa calenta davall les cames i la foscor obrint-se al voltant, comprén una cosa més incòmoda. Ell tampoc no s’havia deixat entendre.
I aquella comprensió no li arriba com una condemna. Li arriba amb una tristesa suau, quasi tendra, com la mà d’algú que et toca l’espatla sense demanar-te que deixes de plorar. Potser no era massa tard per a deixar de fugir cada vegada que alguna cosa li importava. Potser encara podia aprendre a dir queda’t abans que la por li posara una altra vegada paraules dignes a la boca.
Quan baixa cap a Mataró, l’aire comença a fer olor de mar. Els carrers estan humits, els semàfors es reflectixen als bassals i una llum violeta s’estén darrere dels edificis. Solà se sent cansat i content, una combinació que li sembla prou digna.
No ha resolt la seua relació amb l’inconscient, ni ha descobert si és introvertit, extrovertit o una varietat humana que requeriria una classificació taxonòmica pròpia. Però ara sap d’on naix una part de la seua contradicció. No es retira sempre perquè necessite silenci. De vegades es retira perquè té por de demanar ajuda, de mostrar-se dependent, de deixar que algú el veja sense l’armadura de l’enginy i l’autosuficiència.
Aparca la Vespa prop del passeig marítim. La mar està fosca, amb una ratlla de llum tremolosa a l’horitzó. Es trau el casc i camina fins a un bar. A dins hi ha una parella discutint en veu baixa, tres amics que riuen i un home que llig el diari sense alçar els ulls.
Solà podria parlar amb tots. Podria quedar-se en un racó sense dir ni pruna. Les dos possibilitats li semblen igualment legítimes.
Demana un café amb llet i s’asseu prop de la finestra. El vidre està entelat. Amb el dit, dibuixa una línia i mira la mar entre els reflexos.
Pensa que la seua raresa no consistix a ser extraordinari, sinó a necessitar viure amb una intensitat que de vegades el deixa fet pols. Vol comprendre, estimar, recordar, discutir, aprendre, riure, desaparèixer i tornar. Tot sovint el mateix dia. I encara voldria que els altres ho trobaren perfectament normal. Té collons la cosa.
Quan el cambrer li deixa la tassa damunt de la taula, Solà li pregunta com ha anat el dia.
—Prou atrafegat —diu l’home—. Però ja falta poc per a plegar.
—Això és el que diu la gent abans que arribe algú demanant un tallat a última hora.
—No em dones idees.
Parlen un moment del temps i del trànsit. Solà fa una broma, el cambrer riu i torna a la faena.
Després es queda a soles, mirant la mar entre els reflexos del vidre. Nota que li piquen els ulls. No sap si és el cansament, el vent, la memòria del doctor Pelegrí, la frase de Miquel, la nació que estima des de menut, els amics que encara té o els que ja només pot visitar dins del cap.
Potser és tot. Potser les llàgrimes no necessiten una causa única. Potser plorar és la manera que té el cos de deixar de fer-se el fort.
Una llàgrima li baixa per la galta i ell no l’eixuga de seguida. La deixa arribar als llavis. Té gust de sal, com la mar que l’espera darrere del vidre. Durant un instant pensa que potser la tendresa és això. No una solució, no una promesa, sinó la possibilitat de no haver d’amagar-se quan alguna cosa ens toca el cor.
No sent cap contradicció. Acaba de disfrutar d’una conversa i ara disfruta del silenci. No necessita triar entre les dos coses. Beu el café, nota la calor de la tassa entre les mans i es deixa estar.
Per primera vegada en moltes hores no intenta descobrir què significa ser Solà.
Recorda les mans de Miquel, la bugia, la frase dita sense solemnitat i aquella nit antiga en què havia confós protegir-se amb ser lliure. Recorda el doctor Joan Pelegrí i la seua manera de mirar-lo com si no calguera reduir-lo a cap explicació. Recorda les oliveres, la terra catalana, els llibres d’història, les amistats que han resistit i les que no.
Recorda que ha passat massa anys intentant ser fàcil d’estimar, quan potser només necessitava ser vist.
I, en recordar-ho, sent una pau menuda. No és una pau completa ni definitiva. És només una clariana, un lloc on el pit pot respirar sense demanar permís. Però li basta. De vegades una vida no canvia perquè desaparega la foscor. Canvia perquè, dins de la foscor, algú encén una llumeta i es queda al teu costat.
Ja en té prou amb saber que pot estar a soles sense tancar la porta, i amb els altres sense haver de convertir cada trobada en una prova. Ja en té prou amb no guanyar sempre la batalla contra ell mateix. Ja en té prou amb deixar que l’amor no siga una emboscada, que la por no siga una sentència i que la seua manera de pensar no haja de convertir-se sempre en una cuirassa.
Ja en té prou amb ser-ho. Redell, que no és poca cosa.