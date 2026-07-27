El primer dia de festa gran és el 14 d’abril, que és el dia que va néixer ma filla Aran, la meua vida, i el segon va ser ahir, el qual encara no he acabat de celebrar. Ahir, diada de Sant Jaume el Major, fill de Zebedeu i Salomé, pescador de Galilea, fou lo dia que la temperatura, que sembla una dimensió a banda, enlloc de progressar entoma el futur com jo, des dels marges, des de les vores, badoc i optimista, perquè bufa el Mestral i la canícula i aquesta manera de viure amb el sol que ens il•lumina des dels quatre punts cardinal prontet, així de malparit com pot ser, esdevindrà un altra història més amable i responsable amb els organismes. I enguany, que hi ba bona cosa d’oliva als arbres, xalarem des del primer dia que obrin l’almàssera. Perquè les olives també són organismes. Sant Jaume, l’apòstol, qui dubta avui que mos du el Mestral? I també una bona cosa propia de finals d’agost: quietud i recolliment i un desordre fàcil d’endreçar al pap i de sargir als cors que se separen, però s’escriuen de tant en tant. Primer cada dia i després de tant en tant.
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