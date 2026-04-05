Vols que enterre la badoqueria, que no em pose al nivell dels altres. Que aprengue de les virtuts seminals dels silencis. Que deixe en mans de Déu les ferides i les llagues.
Que ens calen molts coneixements i és precís alçar la vista al cel i no pensar, sinó recordar que som una parella de zebres. Que plorem per coses que la majoria no senten i no hem de sentir-nos malament per això. Que la nostra pàtria també és el silenci, però si estem junts som més feliços.
Hem mudat les parets i en qüestió de setmanes els somriures ens bressolen quan passegem per Vinaròs, Les Cases, Ulldecona i Tarragona. Com una profecia complerta, com una sospita que ens recomforta i a la fi ens dóna pau.
Reviure el teu bes m’emociona des de que vam decidir que si tornem a mare la nostra vida esdevé diàfana i distant amb les enveges que a voltes no deixem que es confonguen amb els núvols fins a esdevenir una altra cosa.
Els espais tornen a ser habitables a través dels teus ulls i els nostres cors.
