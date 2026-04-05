Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 5 d'abril de 2026
    La nau de las anmas, Les meues fotografies
    0 comentaris

    A través dels teus ulls

    Vols que enterre la badoqueria, que no em pose al nivell dels altres. Que aprengue de les virtuts seminals dels silencis. Que deixe en mans de Déu les ferides i les llagues.

    Que ens calen molts coneixements i és precís alçar la vista al cel i no pensar, sinó recordar que som una parella de zebres. Que plorem per coses que la majoria no senten i no hem de sentir-nos malament per això. Que la nostra pàtria també és el silenci, però si estem junts som més feliços.

    Hem mudat les parets i en qüestió de setmanes els somriures ens bressolen quan passegem per Vinaròs, Les Cases, Ulldecona i Tarragona. Com una profecia complerta, com una sospita que ens recomforta i a la fi ens dóna pau.

    Reviure el teu bes m’emociona des de que vam decidir que si tornem a mare la nostra vida esdevé diàfana i distant amb les enveges que a voltes no deixem que es confonguen amb els núvols fins a esdevenir una altra cosa.

    Els espais tornen a ser habitables a través dels teus ulls i els nostres cors.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!