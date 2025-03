Passeu pas de pena

I

Passeu pena? No passeu pena. Els herois mai passem pena, sempre tenim un motiu per seguir empenyent en este món tant lluny dels Evangelis. Us heu fixat? La pobresa domina el país, el risc d’exclusió és abismal i, tanmateix, les notícies i els opinadors es dirigeixen als rics. Ho diuen los que han passat fam: la política és cosa de rics, per això no m’agrada parlar-ne. Gentola d’esquerres i autoanomenada solidària, aneu a fer la mà. La hipocresia és gran.

II

Avui he començat a treballar a Sant Mateu. Mos ha plogut tot lo dia. Treballar a Sant Mateu és un privilegi. I encara més si tractes amb un segle XIV bonic i agraït.

III

Plourà tota la setmana. Xalo. Xalo molt. La setmana passada vaig escampar bona cosa d’adob nitrogenat. Cada vegada estic més convençut que enguany serà de bona anyada.