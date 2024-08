La canícula (i II)

Fa calor però corre l’aire. Agost! En aquestes condicions jo m’amago, m’abandono a la impetuosa canícula de la cambra estant i deixo que el temps passe com vulgue després d’escampar la seua quietud lluminosa. El silenci dels carrers, la cadència de la ràdio dels veïns. No hi ha rastre d’ombres que ara puga endevinar llevat d’aquesta cambra que mira a l’ombrívol barranc. Ni el sol de la plaça de missa s’ablana, es mitiga, es lliura al comfort del sentit comú. Així, ja tot és impossible, indomable, fins la nit. La nit?