2027, l’any del xoriç

2027, l’any del xoriçDeixa un comentari
Junts, ERC i la CUP després del 2027.
Lo 2027 concentrarà dos exàmens diferents però connectats: les municipals del maig, que mesuraran la força territorial de cada partit, i unes eleccions generals si la legislatura espanyola arriba al final. No sembla que este doble cicle haja de reconstruir cap bloc independentista. Més aviat consolidarà tres camins divergents: Junts com a força nacionalista assetjada per Aliança Catalana, ERC com a partit institucional de pacte i la CUP com una esquerra municipalista cada vegada més integrada en candidatures àmplies. Lo beneficiari indirecte d’esta fragmentació serà lo PSC, encara que no arribe a firmar cap acord nacional amb tots tres.
Les dades de partida expliquen una part important del problema. A les municipals del 2023, Junts va obtindre 553.872 vots i 2.687 regidors; ERC, amb 526.242 vots, en va aconseguir 2.906; i la CUP, amb 134.753 vots, es va quedar en 315 regidors. Junts va guanyar en vots dins l’independentisme, però ERC va conservar una implantació territorial més extensa. A les generals d’aquell mateix any, Junts i ERC van obtindre set diputats cadascun, mentre la CUP va perdre los dos que tenia i va quedar fora del Congrés. Al Parlament, les eleccions del 2024 van deixar Junts amb 35 diputats, ERC amb 20 i la CUP amb quatre. Les estimacions del CEO de juliol del 2026, encara que no es poden traslladar mecànicament a unes municipals, dibuixaven ERC amb 24-26 escons, Junts amb només 16-18, la CUP amb quatre o cinc i Aliança Catalana amb 23-25. És una senyal prou clara de per on baixa l’aigua.
Junts: molta estructura, però una identitat que s’esberla.
Lo desenllaç més probable per a Junts no és una ensulsiada municipal, sinó una reculada acompanyada d’una resistència territorial considerable. Lo partit encara disposa d’alcaldes, equips locals, xarxes administratives i candidats coneguts que poden aguantar millor que la marca nacional. En molts pobles, la gent no votarà Puigdemont ni Turull, sinó un alcalde concret, una faena feta o una família política implantada de fa anys. Això impedirà una desfeta uniforme.
Lo problema gros és la pinça. Lo PSC li disputa lo vot moderat, gestor i urbà, mentre Aliança Catalana li pren lo vot independentista enfadat, identitari i convençut que Junts ha negociat massa i ha cobrat massa poc. Junts no pot perseguir los dos electorats alhora sense esgarrar-se: si endureix lo discurs sobre immigració, seguretat i identitat, espanta una part dels alcaldes i del vot liberal; si torna al pragmatisme convergent, deixa tot lo camp de la protesta nacional enta Aliança.
Barcelona ja ha ensenyat les primeres esquerdes. Jordi Martí Galbis va guanyar les primàries amb només lo 40% i 253 vots, després que la direcció no aconseguís imposar un candidat de consens. No és una escissió, però sí una prova que l’autoritat de Puigdemont arriba més fluixa als aparells locals. Junts pot acabar sent dos partits sota una mateixa teulada: una direcció nacional de discurs dur i una confederació d’alcaldes disposats a pactar amb ERC, lo PSC o qui convingue per conservar poder municipal.
Si Junts frena Aliança Catalana, manté moltes alcaldies i continua sent necessari a Madrid, la direcció vendrà la resistència com una victòria i Puigdemont arribarà viu al cicle següent. Si Aliança li pren municipis simbòlics de l’interior, començarà una guerra soterrada entre los qui voldran imitar-ne lo discurs i los qui voldran recuperar la centralitat convergent. I si, aitambé, les generals donen una majoria a PP i Vox o permeten governar lo PSOE sense Junts, los diputats de Nogueras perdran de colp la seua força negociadora. Los set escons del 2023 van valdre tant perquè eren imprescindibles, no perquè set diputats siguen una potència per ells mateixos.
La conclusió més atrevida és que Junts pot acabar lo 2027 conservant molts càrrecs però perdent lo centre polític del nacionalisme català. No desapareixeria, però hauria de decidir si vol tornar a ser Convergència, continuar representant lo procés o competir amb Aliança Catalana. Les tres coses juntes no caben al mateix fato.
ERC: guanyar institucions i perdre diferència.
ERC arriba al 2027 més ben preparada territorialment del que indica la patacada del 2024. Los seus 2.906 regidors demostren una presència fonda en pobles petits i mitjans, moltes agrupacions locals i una capacitat de pacte que cap altra força independentista té. Lo desenllaç més versemblant és una recuperació parcial: no tornarà automàticament a l’hegemonia de fa uns anys, però pot quedar davant de Junts en nombre de regidors i convertir-se en la peça necessària per formar molts governs.
Lo seu avantatge és, al mateix temps, lo seu corc. ERC pot pactar amb Junts, la CUP, los Comuns, lo PSC i una munió de candidatures locals. Esta flexibilitat li dona alcaldies, consells comarcals i influència, però cada pacte amb lo PSC fa més difícil explicar per què cal votar ERC i no directament los socialistes. Salvador Illa pot acabar administrant una part important del programa republicà sense pagar-ne lo desgast intern.
Si ERC millora a les municipals, Junqueras consolidarà lo control del partit i defensarà que la negociació ha servit per obtindre recursos, polítiques socials i capacitat institucional. La independència continuarà escrita als papers, però deixarà de determinar les aliances reals. ERC evolucionaria cap a una mena de partit nacional català, socialdemòcrata i frontissa, amb molta influència però sense voluntat immediata de ruptura.
Si los resultats són roïns, quedarà atrapada entre un PSC que li pren lo vot pragmàtic i Junts o Aliança Catalana, que li disputen lo vot nacional. Llavors tornarà amb força lo conflicte entre la via Junqueras i les aspiracions de Gabriel Rufián d’articular un front ampli de les esquerres. Si Rufián avança enta una aliança amb los Comuns i Junqueras defensa la candidatura pròpia, la qüestió ja no serà només electoral, sinó de poder intern i de projecte.
Les generals seran decisives. Si ERC torna a ser necessària per investir un govern socialista, aprofundirà l’estratègia negociadora. Si governen PP i Vox, tota la via del diàleg quedarà sense interlocutor i una part de la militància exigirà recuperar la confrontació sobiranista. ERC tindria encara estructura per girar, però li costaria explicar per què ha sostingut lo PSC durant anys si lo resultat final és un govern espanyol més hostil.
ERC és lo partit amb més possibilitats de travessar lo 2027 sense trencar-se, però també lo que corre més perill de guanyar despatxos mentre perd identitat. Pot acabar sent imprescindible a tot arreu i alternativa enlloc.
La CUP: créixer sense fondre’s.
La CUP afronta una qüestió diferent: demostrar que encara té una funció pròpia. Los 315 regidors del 2023 li donen una base gens menyspreable, però la pèrdua dels dos diputats al Congrés, los quatre escons del Parlament i l’absència de l’Ajuntament de Barcelona mostren una força nacional molt prima. A Barcelona va obtindre un 3,9%, per davall del 5% necessari per entrar al consistori. Per això l’aliança amb Comunistes de Catalunya i la candidatura de Laure Vega no són només una ampliació política, sinó una operació de supervivència electoral.
Esta candidatura pot ajudar la CUP a superar lo llindar i tornar a Barcelona, cosa que tindria més valor simbòlic que desenes de regidors escampats. Laure Vega té perfil ideològic, projecció i capacitat per connectar amb una esquerra urbana que no se sent representada pels Comuns. Però l’aliança amb Comunistes també desplaça la CUP enta una esquerra àmplia més permeable als pactes institucionals.
Això no significa que la CUP haja decidit pactar directament amb lo PSC. Significa una cosa més subtil: com més s’integre en candidatures àmplies, més fàcil serà que los seus regidors participen en majories d’esquerres on lo PSC acabe ocupant la posició central, directament o a través dels Comuns. La CUP pot oposar-se al PSC en los discursos i acabar facilitant governs que, per pura aritmètica, reforcen l’espai socialista. No cal cap conspiració; només cal sumar regidors.
Si recupera Barcelona i conserva posicions fortes a Girona, Reus i altres municipis, presentarà lo 2027 com l’inici d’una reconstrucció. Si manté al voltant de tres-cents regidors però continua fora de Barcelona i del Congrés, quedarà convertida en un arxipèlag municipal: forta en algunes valls, barris i ciutats, però sense una direcció nacional capaç de condicionar res. Si retrocedeix aitambé a les municipals, s’obrirà lo debat definitiu entre continuar presentant-se a totes les eleccions, tornar al municipalisme estricte o integrar-se en fronts més amplis.
Lo risc principal de la CUP no és una escissió espectacular, sinó la dissolució lenta. Necessita ampliar-se per superar lo 5%, però cada ampliació li lleva un tros de singularitat. Si s’eixampla massa, pot acabar sent una esquerra municipal combativa però funcional a majories dirigides pels socialistes; si no s’eixampla, continuarà topant contra los llindars electorals.
Anar a raure a alguna banda.
Lo 2027 no apunta cap a la recomposició de l’independentisme, sinó cap al repartiment definitiu de les seues funcions. Junts conservaria la bandera i una part del territori, però quedaria atrapat entre lo PSC i Aliança Catalana. ERC administraria la negociació, los pressupostos i les institucions, pagant-ho amb una identitat cada vegada més desdibuixada. La CUP conservaria la protesta i alguns governs locals, però s’acostaria a l’espai de l’esquerra àmplia i a les seues contradiccions.
I mentrestant, lo PSC no necessitaria absorbir formalment cap dels tres. En tindria prou que continuessen dividits, que Aliança Catalana empenyés Junts cap a la dreta, que ERC confongués negociació amb subordinació i que la CUP necessités aliances per no quedar fora. Uns posarien los vots, uns altres los arguments i los socialistes, a redós de tots, continuarien posant l’alcalde o lo president.