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  • Nota biogràfica
    • 7 de juliol de 2026
    General
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    Sóc sol

    Sóc sol

    Sóc, sóc home sol que ha travessat

    les llargues dunes de la tarda trista.

    He menjat avellanes i formatge

    a l’ombra del salze dels quatre camins

    que allunyen les paraules de la fosca,

    just abans que tombin els sons opacs

    del riure icònic dels indigents de la lletjor.

    Sóc home sol que malda per saber si

    sé qui sóc.

    No sé on vaig, i l’única certesa que albiro

    són els  teus llavis quan buscaven els meus

    per  fer-me veure  com naixia el matí

    que teníem a tocar.

    Sóc home sol, entre la soledat socarrimada

    dels carrers infartats de dalt de la Diagonal

    i els boscos ficticis d’avets  de Douglas.

     

    Juliol 2026

     

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