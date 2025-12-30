Blocs de VilaWeb

  • Nota biogràfica
    • 30 de desembre de 2025
    General
    0 comentaris

    Nadal ve pel carrer del davant

    Per la Bati, tot cor i llum en la seva voluntat

     

    Nadal ve pel carrer del davant

     

    Al desembre, com cada any,

    el carrer de fora la finestra del menjador,

    ha esdevingut un prat nevat, on hi juga

    la mainada entre arbres musicals i rens,

    que pasturant als claps d’herba

    que la neu ha deixat de cobrir.

     

    Feia uns dies que l’aire que respirava

    flairava a verd de bosc i la  ciutat s’engalanava

    com cap dia ho feia a tot el llarg de l’any,

    amb la frescor i alegria que només els infants

    són capaços de transmetre i reclamar.

    I amb delit esperava el joc de com

    alguns infants s’empaitaven,

    mentre amb les mans cobertes de manyoples,

    que havien estat esperant aquests moment

    tot un any a l’armari, premien una bola de neu

    per llançar-la als companys per a seguir-los el joc.

     

    Cap al tard, però, arribada la fosca alegre de Nadal,

    naixia el moment prodigiós, de l’encesa

    de l’arbre gegantí, carregat de llums i de boletes colors,

    i ens deixem, encisar un cop més, d’aquest prodigi.

     

    Entre  tu i jo, bell amic, aquest és el meu carrer imaginari,

    que cada desembre congelat, em porta el Nadal.

     

    Eduard Casas

     

     

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!