Per la Bati, tot cor i llum en la seva voluntat
Nadal ve pel carrer del davant
Al desembre, com cada any,
el carrer de fora la finestra del menjador,
ha esdevingut un prat nevat, on hi juga
la mainada entre arbres musicals i rens,
que pasturant als claps d’herba
que la neu ha deixat de cobrir.
Feia uns dies que l’aire que respirava
flairava a verd de bosc i la ciutat s’engalanava
com cap dia ho feia a tot el llarg de l’any,
amb la frescor i alegria que només els infants
són capaços de transmetre i reclamar.
I amb delit esperava el joc de com
alguns infants s’empaitaven,
mentre amb les mans cobertes de manyoples,
que havien estat esperant aquests moment
tot un any a l’armari, premien una bola de neu
per llançar-la als companys per a seguir-los el joc.
Cap al tard, però, arribada la fosca alegre de Nadal,
naixia el moment prodigiós, de l’encesa
de l’arbre gegantí, carregat de llums i de boletes colors,
i ens deixem, encisar un cop més, d’aquest prodigi.
Entre tu i jo, bell amic, aquest és el meu carrer imaginari,
que cada desembre congelat, em porta el Nadal.
Eduard Casas
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!