Nadal 24. Per a la Bati

Per a la Bati Nadal 2024

I doncs?

La veritat és que el Nadal, es va fondre quan van deixar de sortir bolets i el bosc

es va assecar com la gola del venedor ambulant. Hi va ajudar notablement,

la fam de bambes de marca i samarretes de Custó.

L’armari on es guardava el pessebre, es va emplenar de modernitat

i del gran pes de que és no estar compromès en res. Tot premia tant, que no hi va quedar

espai per al pessebre i va anar a parar al contenidor marró.

Ara ens queda el consol del plàstic dels colors ben brillants

que domina arreu, entremig de musiquetes cridaneres i enganxoses i

i senyors vestits de vermell amb gorra i barba blanca de polièster xinès, que apareixen

cada dues passes i et parlen amb un alè ben saturat de cervesa

de pot que t’obsequien quan s’apropen a tocar, i intueixes que t’han dit que passis

unes festes ben felices, tot i l’aire fonètic equatorià, que ja no et produeix cap

sensació agradable de multiculturalitat, sinó més aviat d’estupor i d’estranyesa.

Per sort, tenim el peces en el rio, ja tant nostrat, que els grans

magatzems i també els altaveus dels carrer sonoritzats, et matxuquen l’oïda i la

consciència sense cap mena de pietat, fins fer-te creure ben convençudament, que és

una nadala absolutament teva, inherent a la teva manera de ser i de viure,

fins el dia que et preguntes com poden beure aigua els peces?.

Llavors, en no trobar cap resposta, compres un manyoc de gambes congelades

i un besuc ben gros, i et disposes d’una manera ben galdosa a celebrar amb la família,

una nit bona, ben íntima i feliç.

Ja veieu, els Nadals mai desapareixen, només es transformen.

I doncs?

Eduard Casas novembre 2024