Blocs de VilaWeb

  • Nota biogràfica
    • 6 d'abril de 2026
    General
    0 comentaris

    Met

     

     

    Visc a tocar dels meus,
    envoltat de pins majestuosos,
    desenes de dolls generosos
    d’aigua de cristall
    i castanyers en declivi.
    Puc estar prenent el sol
    al jardí de l’envelliment
    o passejant devers la posta prometedora
    després d’un matí atrafegat
    per històries imprevistes
    mai no ho sé,
    però entres sense trucar
    enllaces la meva mà
    i plegats entrem a l’escenari,
    on vosaltres estimats,
    sou a la primera fila.
    i plegats, ompliu de sentit,
    la meva vida.
    Eduard Casas

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!