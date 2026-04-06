Visc a tocar dels meus,
envoltat de pins majestuosos,
desenes de dolls generosos
d’aigua de cristall
i castanyers en declivi.
Puc estar prenent el sol
al jardí de l’envelliment
o passejant devers la posta prometedora
després d’un matí atrafegat
per històries imprevistes
mai no ho sé,
però entres sense trucar
enllaces la meva mà
i plegats entrem a l’escenari,
on vosaltres estimats,
sou a la primera fila.
i plegats, ompliu de sentit,
la meva vida.
Eduard Casas
