    • 5 de novembre de 2025
    General
    La Congregació

    “El poeta ha de fer una resposta revoltada, dir que hi ha una vida diferent a la que tenim imposada, que hi ha una vida d’art, de buscar el propi camí; una vida més solidària, de més contacte amb la terra i allò que som. És la veritat que l’artista de debò sempre busca”. Lluís Calvo
    S’ha esberlat el mur que clou
    el jardí de la congregació,
    un mestral convençut
    ha esventat el tranquil sojorn
    dels benestants senyors de la monotonia,
    i ha cridat a trencar les invisibles
    línies de la frontera que volen limitar
    l’inexorable infinit, que s’obre davant els ulls
    de mirada repetitiva i cíclica.
    L’esquerda avançarà, no la podrà aturar ningú,
    ni el capità neguitós que mana i ordena,
    amb l’autoritat del silenci.
    Ni tan sols callant i desoïnt els udols del vent
    i mirant altres horitzons enxiquits,
    ni cercant la inspiració conceptual
    en racons idíl·lics, o bé generant basques
    que emetin crits acusadors de falsos fàstics
    inexistents.
    Perquè ara sabem, que des d’antic,
    la creació que l’home n’és hereu
    i capaç de gestar, ni la por, ni cap braç amenaçador,
    ni mina hi ha, que la pugui impedir, ni derogar.
    Eduard Casas
    5 de Novembre 2025

