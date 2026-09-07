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  • Nota biogràfica
    • 7 de setembre de 2026
    DES DE LA PELL DE LA RETINA
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    És l’estiuet

                                                                                   Alguns diran que estem aprofundint.

                                                                                  Acostant-nos a la mort que es presenta.

                                                                                  També jo invoco els beatniks, Norman Mailer.

                                                                                  L’exprimentació i les portes

                                                                                  Perceptives. Saludat el perill

                                                                                  I lluitant a les fronteres del pànic.

    Anna Pantinat

     

    És l’Estiuet de Sant Martí

    gaudim ara d’aquest temps de minuts lents,

    d’aquests monòlegs plens de raons i d’imatges

    que flueixen en tu mateix com el rierol nascut

    al fil d’aigua de la font inacabable d’un estiu ja passat.

     

    Tresquem per les roques que lentament han

    rodolat al fons de la vall i alcem la mirada

    al que queda de dia, abans l’ocàs del vespre

    no ens embolcalli amb llòbregues imatges de desconsol.

     

    Obrim la boca i proclamem amb impaciència

    que tot el temps és ara,

    que tota esperança és present,

    que ja som al temps de la sega.

     

    El que vam lliurar sense lluitar,

    mai més no serà nostre.

    Llavors, donat el cas, obrim les finestres i

    deixem-nos seduir per la flaire del sofregit

    que sobreïx pel celobert

    i que de manera magistral, elabora

    la cuina del segon pis lluny de la faramalla,

    i que ens trasbalsi els sentits.

     

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