Desembre 2021

I des d’aquesta tardor tan crua,

que acumula tants silencis,

tant desassossec, que

només la imbecil·litat explica,

no s’esborren setanta anys

de tantes confidències que

sé segur que es guarden

a la calaixera de la tieta i que el temps

on no hi seré, explicarà.

En l’entretant, planyeu-vos

de la vostra curta mirada

i del món de sucre llefiscós

que heu bastit.

He arribat amb vosaltres

fins on m’heu arrossegat:

adéu doncs.