Blocs de VilaWeb

  • Nota biogràfica
    • 14 de novembre de 2025
    General
    0 comentaris

    Descentrada.

    En el dia a dia

     

    Descentrada.

     

    L’amistat, va més enllà del somrís i dels dinars de xerinola.

    L’amistat ix quan cal prendre decisions davant situacions compromeses.

    L’amistat no abandona mai la dignitat ni el convenciment.

    Els qui a un amic que és ferit per un sergent major “senyoreta pepis”, i se li nega la realitat i la justícia i no se li fa costat per no prendre partit per no ferir el desdibuixat sergent, i no perdre els quatre llamins fàcils que els dóna, no saben que l’amistat no és això.

     

    Els qui per damunt de tot, callen i miren cap a una altra banda, davant una situació injusta i negativa, prenen el camí del qui ha creat la injustícia.

     

    Llavors, es perd l’amistat i es guanya la Conveniència.

    Buidor al capdavall.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!