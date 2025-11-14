En el dia a dia
Descentrada.
L’amistat, va més enllà del somrís i dels dinars de xerinola.
L’amistat ix quan cal prendre decisions davant situacions compromeses.
L’amistat no abandona mai la dignitat ni el convenciment.
Els qui a un amic que és ferit per un sergent major “senyoreta pepis”, i se li nega la realitat i la justícia i no se li fa costat per no prendre partit per no ferir el desdibuixat sergent, i no perdre els quatre llamins fàcils que els dóna, no saben que l’amistat no és això.
Els qui per damunt de tot, callen i miren cap a una altra banda, davant una situació injusta i negativa, prenen el camí del qui ha creat la injustícia.
Llavors, es perd l’amistat i es guanya la Conveniència.
Buidor al capdavall.
