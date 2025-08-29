Des de la poesia
envoltem l’ampla taula
que acull les paraules,
i amb mans menestrals, hom sembra pacientment
les llavors guardades de les espigues plenes
que floriran deçà els dies que venen i conformen el quefer.p
Al bell mig el poeta vetlla,
amb mirada fèrtil,
que la plàcida llum del cau de l’emoció, atiï el desig de sentir la vida
des de tots els confins
i la proclami arreu,
amb la tenacitat del roure.
