    29 d'agost de 2025
    Des de la poesia

    Des de la poesia
    envoltem l’ampla taula
    que acull les paraules,
    i amb mans menestrals, hom sembra pacientment
    les llavors guardades de les espigues plenes
    que floriran deçà els dies que venen i conformen el quefer.p
    Al bell mig el poeta vetlla,
    amb mirada fèrtil,
    que la plàcida llum del cau de l’emoció, atiï el desig de sentir la vida
    des de tots els confins
    i la proclami arreu,
    amb la tenacitat del roure.

