Assaig a can Ninetes revisar

Tènue

Existeixen hores

somiades

si la pintura li fa l’amor a la

poesia,

despullant-la de mots

traient-li els colors.

Maridatge de sentiments

quan

rellisca el pinzell

d’emocions,

quan pujades i baixades fa

explicant mil històries

sense parar,

quan els colors s’ennueguen en un mot.

Somiades hores, són.

Quan pintura i poesia són.

—

L’aire de la teva pau,

purifica el meu cor,

convidant a estimar-nos,

sota els llençols de les onades.

PLAERDEMAVIDA

Els anys que persisteixen

no són els que es fan,

ni els que es deixen de celebrar,

són els riguts,

els que hem construït amablement

amb les nostres mans,

cervell

i amb el més ansiat : l’ esperit,

Plaerdemavida.

Anys enyorats

no pas d’ or fi

si no de punyent clau roent,

els que s’ enfilen com les heures

i full darrera full que cau

regeix en cada estació,

Plaerdemavida.

Els anys que et demanen la vida,

el compromís amb ella.

Els anys de la vida, és plaer de la meva vida.

Novembre 2017

Setembre de pomes

Duus encara

la llum al rostre

de quan em vas voler conèixer.

De quan vas entrar per la porta del davant;

ulls de fruita madura i de mel.

De curiositat necessària,

de sed i d’entrega.

Petita por

a estones muntanya.

I vas irrompre

ja no et vaig poder contenir.

Ah!

La llum encara conserva tots els colors

de les teves galtes rodones

de nina, nineta i món.