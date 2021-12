A la borda

En una cleda de pedra seca

envoltada de verdes bardisses lacerants,

tanco les meves ovelles ben nodrides

en surar l’horitzó per damunt de la posta.

A recer dels vents i de la neu,

assegut al terra, cansat,

espero el crepuscle i amb ell

la remor del buit que baixa de les carenes.

És dolorós saber com és d’efímer

el plor del néixer,

com ens impregnem de claror que

creiem infinita i s’extingeix

entre els tentacles de la nit que

s’oculta darrera els arbres del bosc;

llavors res es mou, és el moment d’entrar

a casa teva i demanar al silenci,

on rau l’amor que no has rebut.

Queden poques hores de conversa

i el fum del foc a terra emplena

el barracot, atiat per un corrent

d’aire que entra pel finestró mal tancat,

s’acosta la llopada de la soledat

i ja no tinc gos ajagut als meus peus,

que m’avisi dels udols que s’acosten.

La borda, és ben lluny de la remor del mar,

on el balandre de vela fimbrejant,

fendeix l’aigua ben blanca de l’hivern,

plena de peixos d’argent

i corbs marins que són memòria.

Desembre 2021