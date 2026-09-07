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  • Nota biogràfica
    • 7 de setembre de 2026
    DES DE LA PELL DE LA RETINA
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    Més país

     

     

                                                                                    Ha envellit amb les bledes, les carxofes

                                                                                   i la veu se li ha fos als secs del davantal.

    Rosa Font i Massot

    Hi ha un país i dins d’ell, un paisanatge

    i el quiet onatge esquinçat de les serralades,

    són manyaga naixença de les mans de l’hivern creador,

    mena fins el Pedraforca i salpa la mirada

    atalaiant l’Alt Empordà, la Garrotxa,

    Osona, el Bages i el Berguedà.

    Volada de Pegàs, fill del llamp, l’aigua i l’ocellam,

    blanc cavall alat que tot ho albira.

    I ran del forment,

    damunt l’infant del Mont,

    l’ull majestàtic del Tretzevents.

    I encara al meu darrere, la sirena.

     

    Ara a la balconada, quan arreu despunta

    la primavera, Zèfir, déu de tots els vents

    s’enamora de Flora, la nimfa

    de la vida de les flors.

    És del tot impossible no copsar aquesta bellesa

    i retrobar el cap i el seny perduts

    entremig dels carrers humits i sobris

    de la ciutat vençuda.

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