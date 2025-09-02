Blocs de VilaWeb

    2 de setembre de 2025
    A en FranCesc, que cerca llocs per a estar-s’hi.

     

    Amb mà creativa,

    algú ha endreçat l’ampla clariana

    que acull les paraules a la casa de l’art,

    i amb mans artesanes s’han sembrat pacientment

    les llavors de les espigues plenes,

    que floriran entre els dies que venen

    de més enllà del silenci.

    Al bell mig el poeta ha de vetllar,

    amb mirada fèrtil,

    que la plàcida llum del cau de la

    poesia, atiï el desig de sentir la vida

    des de tots els confins,

    de nord a sud, de ponent a llevant,

    i la proclami amb tot el convenciment

    de la seva irrepetible experiència.

    2 de setembre del 2025

    Eduard Casas

     

