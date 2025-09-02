A en FranCesc, que cerca llocs per a estar-s’hi.
Amb mà creativa,
algú ha endreçat l’ampla clariana
que acull les paraules a la casa de l’art,
i amb mans artesanes s’han sembrat pacientment
les llavors de les espigues plenes,
que floriran entre els dies que venen
de més enllà del silenci.
Al bell mig el poeta ha de vetllar,
amb mirada fèrtil,
que la plàcida llum del cau de la
poesia, atiï el desig de sentir la vida
des de tots els confins,
de nord a sud, de ponent a llevant,
i la proclami amb tot el convenciment
de la seva irrepetible experiència.
2 de setembre del 2025
Eduard Casas
