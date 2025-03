Willy Brandt i el turisme a Fuerteventura

Fuerteventura ha estat sempre una illa molt pobra, sense aigua i amb episodis de fam aguda. Hi ha un llibre molt interessant sobre la fam https://www.cabildofuer.es/documentos/Patrimonio_cultural/libros/el_hambre_en_fuerteventura.pdf

Una illa sense indústria i que l’únic interès que ha tingut sempre l’estat espanyol és per la qüestió geopolítica militar i d’aquí totes les atrocitats que ha patit.

D’alguna manera la història de Fuerteventura comença a canviar els primers anys 70’s del segle passat i és gràcies al canceller alemany Willy Brandt que la visita i que hi fa diferents estades la qual cosa provoca que els mitjans de comunicació alemanys parlin contínuament de Fuerteventura, ensenyin els paisatges, com el seu canceller anava amb burro per l’illa, etc. i provoca la curiositat dels alemanys que de forma immediata comencen a voler conèixer l’illa i així s’inicia el nou comerç, la nova estructura econòmica de l’illa envers el turisme.

Willy Brandt curiosament no va a la capital, en aquells anys ja era Puerto del Rosario, sinó que s’instal·la al sud, a un petit poblet de pescadors anomenat Morro Jable (avui un gran centre turístic). I jo que em pregunto el perquè, doncs mai i enlloc s’explica el perquè el canceller alemany tria precisament aquest indret inhòspit, i quasi deshabitat … No tindria a veure amb la casa de G. Winter?

Però el cas és que gràcies a les estades de Willy Brandt al sud de l’illa s’inicia el turisme, la península de Jandia s’omple d’alemanys, la qual cosa perdura fins ell dia d’avui i això fa que altres turistes d’altres nacionalitats s’interessen per aquesta illa i es així com anglesos primer i italians més tard colonitzen el nord de l’illa i fan que finalment Fuerteventura tingui una indústria que no es altra que la turística

Enllaços: https://www.canarias7.es/hemeroteca/willy_brandt_en_jandia_playa_pesca_y_carrera_en_burro-GYCSN417908 https://www.finanzas.com/empresas/fuerteventura-recuerda-a-willy-brandt-precursor-del-turismo-aleman_13712871_102.html