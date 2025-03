MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC FUERTEVENTURA

Tenim els autobusos “Guaguas” que fan trajectes diversos de nord a sud, al centre, i alguna població de l’oest. Els trajectes amb més usuaris, el servei és cada hora, (caps de setmana cada dues hores aprox.) la resta, més precaris. Son cotxes nous i còmodes i els residents tenen el servei gratuït. Els serveis de taxi només es poden trobar a poblacions turístiques o importants. L’arrendament de cotxes ha canviat dràsticament des de la pandèmia de l’any 2020, el preu de lloguer s’ha multiplicat per 10 i si no llogues a l’aeroport, difícilment trobes cotxes de lloguer a la resta de la illa. Els cotxes normalment son nous o semi nous i en bon estat, les empreses de lloguer prohibeixen circular per camins rurals i si els usuaris en fan cas, no veuen les parts més importants d’aquesta illa. Per altra banda hi ha sortida de Ferrys des de Corralejo, Puerto del Rosario y Morro Jable per anar a la resta de les illes de l’arxipèlag. També es pot anar a les altres illes amb el servei aeri de BINTER. Els preus son alts en els dos cassos.

En qüestió de preus recordarem que els residents tenen un 75% de descompta per insulars. Aquest descompta és fruit del vot que li faltava a Mariano Rajoy per ser Presidente en la seva darrera legislatura el qual va vendre el partit Nueva Canarias que tenia un diputat que havia sortit escollit anant com independent a les llistes del PSOE i així van passar de tenir un descompta del 50% al 75% a càrrec dels pressupostos de l’estat. En aquell moment el Sr. Sánchez líder de l’oposició va declarar que quan fos Presidente ho revocaria, però va resultar que per ser-ho també necessitava els vots canaris i no cal dir que la postura ha estat la del “que no s’han parli més”