Mitjans de comunicació de Fuerteventura

Els mitjans de comunicació escrit, al marge d’explicar el que passa a l’illa en qüestió política, de successos o del canvis meteorològics, també dediquen espai a la cultura o a la història com https://elenfoque.es/ a on Carmelo C. Torres fa articles molt interessants, altres son https://www.noticiasfuerteventura.com/ https://www.diariodefuerteventura.com/ https://www.lavozdefuerteventura.com/ https://www.fuerteventuradigital.com/ també la premsa escrita d’abast general de l’arxipèlag que dediquen espais a Fuerteventura

En quant a TV hi ha el canal autonòmic TVC que dedica espais a cada illa i dona suport ampli a la cultura popular canària, un altre canal és el privat Mirame TV que es més folklòric i localista i recentment també veiem Atlantico TV que pertany a un grup periodístic de Tenerife, editor de www.diariodeavisos.com i Fuerteventura TV lligada a Radio Sintonia i que de moment només es pot veure per internet i segons estan anunciant aviat per antena TDT.

En quan a les emissores de ràdio locals Onda Fuerteventura, Insular i Sintonia serien les generalistes que cobreixen be tota la illa i fan tertúlies, entrevistes polítiques, música i seguiment intens dels carnavals, assistència a fires i seguiment de les institucions locals etc però cal dir que es una ràdio molt antiga i a vegades fins i tot còmica i/o delirant… a mi em recorda a la ràdio de quan jo era petit, es a dir de fa 60 anys, fins hi tot la publicitat està en aquesta orbita. El programa més emblemàtic popular i d’estil radiofònic de mitjans s.XX el fa en José Francisco Montesdeoca els matins del cap de setmana a Ràdio Insular, abans el feia a Onda Fuerteventura. Un altre professional de la ràdio a destacar es en Santiago Travieso, fundador i director de Radio Sintonia, un bon professional que coneix a la perfecció la vida de la Illa i que malgrat la seva vocalització majorera que dificulta a vegades la comprensió, val la pena escoltar-lo.

Al marge de les emissores generalistes cal destacar Hola FM emissora situada al sud de lilla i que emet íntegrament en llengua alemanya programant música d’èxits de les darreres dècades. I cal dir que les emissores espanyoles, en general, no tenen cobertura de tota l’illa, ni tants sols les emissores de RNE ni les de la SER. En general son més presents al nord de l’illa