la restauració a Fuerteventura

A Fuerteventura és menja un bon peix fresc, també bons formatges i en alguns llocs carn de cabra normalment fregida acompanyat de les “papas” arrugades o d’amanides amb productes propis i de proximitat. Si preteneu menjar uns bons entrecots o filets de vedella us diré que no és el lloc més adequat, doncs la illa no en produeix i a poquíssims llocs trobareu una bona vedella de Gran Canaria o Tenerife, la majoria és carn congelada de l’Argentina. També són recomanables les bones sopes de peix que fan per exemple al Puertito de la Cruz o el típic Gofio si voleu quedar molt tips.

Menció a part es mereix el calamar saharià de textura molt diferent al que estem acostumats del nostre Mediterrani i francament exquisit.

La restauració a Fuerteventura i salvant algunes excepcions pateix d’una manca de professionalitat alarmant. Costa entendre que una illa que l’única indústria que te és el turisme, per tants “serveis” tingui una restauració tant poc professionalitzada. A la majoria dels restaurants has d’anar en compte i reclamar el punt de cocció adequat dels productes, doncs la tendència es servir-ho tot massa cuit i sec i el tema dels cambres és autènticament dramàtic… són portadors de plats i poca cosa més, la majoria no tenen idea de servir i ja no parlem de servir vins que ràpidament cal demanar que es limitin a obrir l’ampolla i que si us plau no la toquin més. Després ja anirem reclamant la glaçonera com cal, és a dir, que a part d’aigua i posin el gel adequat. Naturalment hi ha excepcions i també he conegut a bons professionals, però son franca minoria.

Els vins que es poden consumir a Fuerteventura son varis i si parlem de blancs hem de tenir molt en compte els de malvasia volcànica de Lanzarote que son excel·lents, però a preus altíssims… en qüestió de tres anys han duplicat i més els preus, però si us agraden vins blancs molt ben elaborats, molt minerals i amb molts matisos no deixeu de provar una bona ampolla de malvasia volcànica seca del Vulcano, Amalia, Bermejo, Rubicón, Yaiza entre alguns altres i potser pel ordre que els he anomenat. També hi ha vins blancs interessants a Tenerife i alguna altre illa, però tots ells a molta distància dels de Lanzarote.

Si la vostra preferència son els vins negres no perdeu el temps amb els vins de l’arxipèlag, doncs únicament es poden veure vins joves a preus alts … més val mirar la carta de vins a veure que tenen de la península (catalans no en trobareu cap) potser algun Torres amb molta sort

Menjareu molt millor al nord de l’illa que no pas pel sud, a Corralejo hi ha lloc interessants com La Marquesina, a El Cotillo també hi ha bons restaurants com son La Vaca Azul o el Roque de los Pescadores. A prop de el Cotillo hi ha les poblacions de Lajares y Villaverde que estan liderant la gastronomia de l’illa en aquests moments, començant Casa Marcos que te prestigi de fa anys.

Si esteu a la capital, Puerto del Rosario es recomanable El Cangrejo Colorao per peix o La Jaira per tapes, a Caleta de Fuste més val passar de llarg tot i que en El Fado fan un bon bacallà, a Tiscamanita hi ha la mítica Casa Luís que sense en Luis que s’ha jubilat ha perdut encant però es poden fer uns bons sopars amb alvocat canari i cabrit fregit de forma molt casolana, a Costa Calma millor fer dieta i passar de llarg, a la Pared teniu una cuina mediocre a Caretta Beach però que ho compensa les vistes i la posta de sol que hi podeu contemplar.. i a Morro Jable el Saavedra Clavijo és el més potable…

Menció a part es mereixen els restaurants de l’alemany Reiner Loos dissenyador, fotògraf… un home preocupat per la natura, gastronomia, cultura, pau, tranquil·litat i el bon gust. Anar als seus restaurants és garantia de relaxació i de gaudir dels plaers de la vida https://www.canarias7.es/canarias/fuerteventura/loos-el-interprete-aleman-del-paisaje-y-la-arquitectura-de-fuerteventura-YY7001634