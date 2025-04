Fuerteventura en l’actualitat (darrera nota sobre l’illa, al menys per un bon temps)

Actualment la població resident no arriba als 130.000 habitants, dels quals un 31% son estrangers (és l’illa canària amb més estrangers) i entre aquests els que més presencia tenen son des de fa molts anys els alemanys al sud de l’illa i els italians al nord amb un increment creixent en els darrers anys, l’any 2020 hi havia 7.000 italians empadronats i en l’actualitat superen la barrera dels 20.000 italians.

Sortosament Fuerteventura està declarada com reserva de la biosfera, la qual cosa ajuda molt a mantenir l’illa en estat natural i sense que l’especulació immobiliària turística fins el dia d’avui l’hagi pogut destrossar del tot… dic del tot, doncs a zones com a les Dunes de Corralejo s’han fet autèntics disbarats, per no dir la destrossa enorme de la part de El Matorral, Costa Antigua i Caleta Fuste… Però la costa oest està pràcticament verge i la península de Jandia es conserva en condicions òptimes. https://fuerteventurabiosfera.org/reserva-de-la-biosfera/ https://www.ifuerteventura.net/reserva-de-la-biosfera/

Hi ha els problemes d’habitatge típics de les zones turístiques sense industrialització, Fuerteventura es una illa de serveis i mai hi ha prou personal pels mateixos i el que hi ha no està qualificat, és el peix que es mossega la cua… Els habitatges han augmentat de preu de forma escandalosa i els lloguers també i com és natural, tots els propietaris volen oferir lloguer “vocacional” amb la qual cosa fa impossible l’oferta de lloguer assequibles pels treballadors de serveis, siguin temporals o residents.

Fuerteventura òbviament no és pas tercer món, però en honor a la veritat… primer món tampoc ho és. El tarannà és tranquil, el concepte de puntualitat és més cubà que no pas europeu i el formalisme podríem dir que peculiar… que quedis amb algú i no es presenti, que hagis quedat amb un industrial per una reparació i que no aparegui forma part de la normalitat i ho es tant que ni tan sols s’excusen… Dit això, també s’ha de dir que els majoreros (gentilici de l’illa) son gent hospitalària, educada i amable, gent agradable amb la que es fàcil conviure.

Als supermercats apareixen i desapareixen productes com per art de màgia, i normalment quan desapareixen d’un establiment, desapareixen de tots i sol ser un problema de la doble insularitat de l’illa. Fuerteventura produeix una escassíssima agricultura, carn de cabra, peix, formatges, sal i aloe vera … no hi busqueu pas res més… la resta es importació, la qual arriba en primer lloc a Gran Canaria i després a Fuerteventura, doble insularitat i doble cost de ports.

Com que Canàries no te IVA i tots els productes entren sense aquest impost, han de passar per la duana que fa que tot producte quedi retingut cert temps, implica uns costos burocràtics de la gestió duanera més l’impost local del IGIC, tot això fa que molts productes no es puguin trobar a l’illa i que les compres a la península sovint es fan impossibles. Per qualsevol venedor de la península li surt més econòmic i ràpid vendre a Finlàndia o a Hongria que no pas a Canàries i quan fas compres online a Amazon o qualsevol altre botiga al posar la adreça i el codi postat et diuen que no està disponible per aquesta adreça

Si tens algun problema amb el cotxe i necessites un taller mecànic, és una tragèdia… per començar no totes les especialitats les pots tenir a prop.. un exemple es la península de Jandia a on no hi ha un sol planxista ni cap taller per averies elèctriques dels automòbils i que les més properes son a Gran Tarajal a uns 40 km de Morro Jable capital del sud super-poblada i turística. Aquests tallers i els altres de la illa normalment et donen cita per al cap de tres mesos i fins el dia de la cita ni tan sols es miren que pots tenir i allò del cotxe de cortesia, aquí no existeix….

A nivell cultural destaco l’interès que té l’illa per les escultures, son moltes i molt boniques les que podem veure per quasi tots els pobles, tot i que destaquen Morro Jable, Puerto del Rosario, Gran Tarajal, Tarajalejo … Destaquen obres del cubà Òscar Aguirre, el lleonès Amancio González, el català Xavier González, el majorero Juan Miguel Cubas o la rusa/canària Antonina Fathullina. A mi m’agrada molt especialment l’escultura “caminos” de la cubana resident a Fuerteventura Lisbet Fernández, el posat de dignitat dels nens/nenes blancs, mutalos i negres que miren el futur és una preciositat https://visitjandia.es/los-ninos-de-la-rotonda/ també vull destacar l’escultura que hi ha a l’entrada del meu poble La Lajita en homenatge a la Aulaga, planta més representativa de l’illa, obra d’en Marco Villotie. L’Unamuno en un dels seus sonets “de Fuerteventura a París” diu que la Aulaga “es tan calaverita como la propia isla”.

Capítol a part son els carnavals, doncs tenen un pes molt important en la cultura popular, els fan durar dos mesos i cada setmana es fan a una població diferent i la gent es va traslladant de poble en poble i estan de festa durant dos mesos

També hi ha diversos festivals musicals i en general una programació musical prou extensa durant tot l’any, podríem destacar el FEM Fuerteventura en música el mes de juiol a El Cotillo, o el festival Arena Negra a Gran tarajal, Gran baile de Taifas a finals de maig a Puerto del Rosario etc

Entre les activitats culturals també cal fer menció a la Feria Insular del libro o al memorial Manuel Velázquez Cabrera, que fou el fundador dels Cabildos insulars i la figura política més rellevant de Fuerteventura.

Una curiositat son els museus de l’illa, doncs fan museus ben estranys… per exemple en tenen un dedicat al formatge o un altre dedicat a la sal dins de les Salinas del Carmen.

I parlant de cultura, cal relacionar-ho amb el paisatge i dir que aquesta illa és un gran plató on es roden moltes pel·lícules.

Si algun lector d’aquest bloc te previst visitar Fuerteventura i necessita qualsevol assessorament envers a qualsevol cosa, naturalment quedo a disposició.