Fer turisme a Fuerteventura

Actualment tenim una concentració de turisme italià, majoritàriament jove a la zona nord de l’illa , concretament a Corralejo i una altre concentració de turisme majoritàriament madur o de tercera edat alemany al sud de l’illa, a la península de Jandia.

El nord est de la illa hi ha la població de Corralejo, principal centre turístic, amb l’atractiu dels 8 km de dunes amb platges boniques d’aigües transparents i sorra daurada i hem de sumar que és on hi ha més concentració d’activitats turístiques i d’entreteniment, des del surf i derivats a discoteques, pub’s, etc. També és un port des d’on es pot anar a visitar l’illot de Lobos o ve anar a Lanzarote que està a tirar de pedra … al marge de que es una de les localitats a on hi ha una millor restauració.

Des de Corralejo es pot fer una excursió al illot de Lobos, una illa quasi verge preciosa amb una platja molt bonica (playa de la concha) i amb un únic restaurant propietat del Antoñito el Farero a on es poden menjar unes bones i fresques “viejas” fregides o com única alternativa un horripilant arròs ple de colorant groc

En el nord oest es troba la població de El Cotillo, una altre població turística de gran interès, amb platges precioses com la de la concha, les picinetes de Los Lagos prop del far Tostón, piedra playa, La Escalera etc

En el centre de l’illa els llocs més turístics son la capital Puerto del Rosario, tot i que no te res d’especial interès tret de passejar pel port o pel centre a on hi ha l’antic hotel Fuerteventura, actualment com casa museu Miguel de Unamuno i Caleta de Fuste que es un lloc totalment turístic i poc agradable, amb hotels, apartaments, botigues etc i segurament a on es poden trobar els millors preus per allotjament de l’illa. També pel centre de l’illa hi ha l’antiga capital, el pobla de Betancuria (900 habitants) que és el més bonic de l’illa, arquitectura colonial i canària i a on hi ha la primera catedral de l’arxipèlag, l’església de Santa Maria. Si seguim cap al sud i trobem Gran Tarajal, població mitjana amb un bon passeig marítim, escultures boniques, bars i restaurants davant mar, una de les poques llibreries de l’illa “Tuareg” i ben a prop està Playitas que es un lloc amb hotels per a turistes esportistes, amb platja de sorra negre bonica i un parell de restaurants davant mar.

Ja en el sud, la primera població purament turística que podem trobar es Costa Calma, inici de la península de Jandía i de les platges de sorra daurada i aigües transparents. Costa est de Jandía que va de costa Calma a Morro Jable. Tota la costa est es plenament turística, amb hotels apartaments etc… Platges com Sotavento – Risco de Paso, Salmo, Los Canarios, Tierra Dorada, Mal Nombre, Esquinzo, Butihondo, Piedras Caidas i Morro Jable que és un enorme centre turístic, especialment la seva entrada Solana Matorral o el Saladar.

I finalment la part totalment sud de l’illa que va de Morro Jable a Puertito de la Cruz un camí rural ple d’encant i de platges solitàries no és un lloc purament turístic però si de visita turística, bàsicament a la població de la costa oest Cofete amb un paisatge únic, un cementiri a la sorra de la platja i la casa dels Winter, però també en el Puertito de la Cruz i el far de la punta de Jandia.

He parlat dels llocs merament turístics, però no puc deixar de mencionar la costa oest que es menys turística però amb recons inoblidables com puguin ser els Tebeto’s (1 i 2) Jarugo, Puertito de los Molinos, les coves de Ajuy o la de Garcey sense oblidar La Pared a on es veuen unes meravelloses postes de sol.

Una altre recomanació seria anar de Corralejo a Cotillo pel camí rural del nord passant per cales com playa del bajo de la burra, arribar al poblet Majanicho (una delícia) i anar cap a Cotillo parant a «los lagos» prop del far Tostón