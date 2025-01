Reactivar el bloc

M’han adono que fa quasi 10 anys que tinc aquest bloc totalment abandonat i penso que d’alguna manera he de tornar a dir la meva o fer alguna aportació. De moment he canviat el nom, doncs no escric pas en nom de l’empresa que un bon dia vaig fundar i que ara només presideixo sense poder executiu i en canvi si que puc dir alguna cosa des de la meva perspectiva personal. Ara i per cloure el tema més professional penjaré el pregó que vaig fer l’any 2022 en les primeres jornades del fonograma i aquí d’uns dies em proposaré explicar-vos coses de Fuerteventura que es a on visc una bona part de l’any i des de on escric ara mateix