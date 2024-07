Suzanne Valadon, una artista emancipada

L’exposició “Suzanne Valadon. Una epopeia moderna” (MNAC, 19 abril – 1 setembre 2024), comissariada per Eduard Vallès i Philip-Dennis Cate, mostra la trajectòria de Suzanne Valadon com una “epopeia moderna”, en el sentit que l’artista tingué una carrera professional plena de dificultats que va haver de sortejar fins a emancipar-se artísticament.

Marie Clémentine Valadon (1865-1938), filla de mare soltera, criada en un entorn de classe baixa -a diferència de molts dels artistes del seu voltant-, va accedir al món artístic des de l’altre costat del cavallet. Després de dedicar-se a feines diverses, de ben jove va treballar com a model i, alhora, dins l’ambient dels creadors, va aprendre l’ofici, en gran part de manera autodidacta, fins a esdevenir ella mateixa artista. Fou Toulouse-Lautrec qui li va suggerir que s’hauria de fer dir Suzanne, en al·lusió a la història bíblica de Susanna i els vells. Amb una obra relativament prolífica, va conrear sobretot el retrat i el nu, esdevenint una de les primeres pintores l’obra de les quals va ser adquirida en vida per l’estat francès. Va treballar des de finals del segle XIX -paral·lelament a la seva feina com a model- fins als anys trenta del segle XX. Si bé podem trobar-hi trets d’artistes de l’època amb qui es va relacionar, com Toulouse-Lautrec o Degas, el cert és que la seva obra té un segell personal i inconfusible i no aporta massa valor voler-la encasellar en un moviment artístic.

D’altra banda, Valadon es va relacionar de manera singular amb la colònia d’artistes catalans que en els anys noranta del segle XX van viure i pintar a París en l’entorn de Montmartre: Ramon Casas, Santiago Rusiñol i, singularment, Miquel Utrillo, amb qui va tenir un fill, Maurice Utrillo, també artista. És per això que l’exposició serveix, també, per posar en valor aquest vincle i exhibir algunes obres de l’etapa parisenca d’aquests artistes, procedents la majoria de la pròpia col·lecció del MNAC.

Igual que la seva formació, la vida de Valadon tampoc no va ser convencional: es va casar dos cops, va tenir un fill, reconegut però fora del matrimoni, a banda de diverses relacions sentimentals. Dotada d’una forta personalitat, Degas -un dels primers que va copsar el seu talent- li va donar l’apel·latiu de “Maria la terrible”. Els seus retrats, sobretot femenins, mostren dones determinades i apoderades, a diferència de molts retrats femenins dels seus contemporanis, en què l’aspecte de la dona és fràgil i dèbil. Els seus nus femenins no són estereotipats; són reals i explícits. Sovint les figures, retallades amb siluetes de traç negre, es representen en interiors farcits de teles, catifes, mobles, papers pintats i flors -tractades com autèntiques natures mortes-, amb una gran profusió de colors. Cap al final de la seva vida, Valadon va exposar a les mostres de la FAM (Société des Femmes Artistes Modernes), que entre 1931 i 1938 va realitzar un saló anual a París per facilitar la visibilitat i reconeixement públic de les dones artistes.

A l’exposició es recorda que Valadon va aconseguir la fama en vida; al seu enterrament hi van assistir Picasso i Braque. Però després va caure en l’oblit i a casa nostra era coneguda per la seva relació amb Utrillo més que no pas pel seu talent. Per tant, l’exposició serveix per situar l’artista en el lloc que li pertoca dins la història de l’art i per visibilitzar alhora el seu lligam amb els artistes catalans que reberen l’influx del Montmartre de l’època.

Per acabar, a banda de la qualitat de les obres, cal destacar l’estètica expositiva, els recursos discursius entenedors i suficients -no sobra ni falta res- i el suport audiovisual sobre l’ambient parisenc del moment (inclosa la música d’Erik Satie).

