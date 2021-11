T’he rebut novament, en un despertar

imaginat, temut i equívoc.

Una nova desitjada ferotgement

com l’ós de les terres polars

la calor que sobreviu en aquesta tàcita casa.

M’has besat amb alè que no és teu

certs amants i amors etílics

que t’empenyen en la drecera

d’aquest barri de coves d’esclavatge

i de rutina noctàmbula.

M’has besat i abraçat, abans

no m’has parlat i anomenat pel meu nom

repensat, per no confondre’t d’amant

en el teu viatge de nit de festa.

M’has follat com no follen les dones

indisciplinada o sense ritme

en el ritme d’un disc triat pels dos.

(Rissos d’heura, Poblenou 1991-febrer 1992)