Se t’engrandeixen els pits

i els mugrons em miren amb ulls alarmats

banyats en el bany de la suor desconeguda.

Goluda boca, la que mossega o empal·lideix

partint de zero, xuclant obsessivament i tranquil.la

com un nadó, fent-se fill de sa mare.

Mossega, mama o estira, i torna a besar

en un pietós mirar-te als ulls, i tornar

de nou a escometre constant i renovadora.

Progressiu pecat de grau altíssim, fins arribar

a les llengües dels llargs besars, en el secret

que crec dels dos. Dos petons, últim segon

considero, d’una etapa en la nit.

Se t’engrandeixen els pits

novament, en proporcions bíbliques

desmesurades i imperials sobre el meu rostre.

I sóc estirat, atrapat o rendit

davant d’un fruit que no és cirera

ni és meló, sinó delit d’arbre petit

cobert per meravelles d’heura, arrelat

com més petit més endins.

(Rissos d’heura, Poblenou 1991-febrer 1992)