Qui obri un nou any

no m’ho diran les cartes

car conec els petons que he triat

reconec la tria d’arcans

i tanco al calaix els sobres tancats.

Qui em tanqui la nafra

m’ho dirà el seu esguard

que curi els talls i guareixi el plant

amb l’àcida i salobre llàgrima.

Qui m’obri un nou any

no cal que dugui les mans enguantades

si té tacte de metall

que desperti un neguit colgat

per la cendra de l’estiu luctuós

foc calat per fustes falses.

(Rissos d’heura, Poblenou 1991-febrer 1992)