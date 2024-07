Quan la merda sura. Els vincles de la crisi d’ERC amb la Intersindical-CSC

L’Anoia. Comarca del conflicte que erosiona ERC aquests dies. Aquesta història té un fil profund que ens porta a altres injustícies.

L’expulsió de l’Ester Marlès, delegada sindical d’Educació per la Intersindical-CSC a l’Anoia, va anar seguida d’un escrit de suport d’un conjunt d’afiliats i delegats del sindicat. Tot seguit vam ser expulsats tots els signants del manifest.

L’Ester va portar a judici la seva expulsió irregular i l’assetjament que va patir. Tot per haver-se mostrat crítica amb la direcció i menjadora del sindicat. I va guanyar el judici.

https://www.llibertat.cat/2024/01/condemnen-judicialment-la-intersindical-csc-per-haver-assetjat-una-afiliada-56007

El Jutjat del Social núm. 7 de Barcelona ha condemnat els responsables de la Intersindical-CSC per haver expulsat una afiliada i delegada electa de la sectorial d’Educació d’aquest sindicat, que va patir actes emmarcats en un assetjament premeditat. Considera que s’han vulnerat drets fonamentals, com la llibertat sindical i la llibertat d’expressió.

L’afiliada EM, que va denunciar represàlies de forma premeditada per part de càrrecs del sindicat (expulsió irregular, segrest del correu corporatiu amb dades incloses, desautoritzacions, etc.), va ser silenciada per la Comissió de Garanties i la “Comissió Feminista” del sindicat, que van desatendre i ocultar la denúncia interna dels fets que va realitzar l’afiliada en un primer moment.

La nova sentència condemnatòria contra la Intersindical-CSC exposa que en els fets denunciats per aquesta afiliada es va produir una “vulneració dels drets fonamentals de la treballadora demandant a la llibertat d’expressió, consagrat a l’article 20.1.a) de la Constitució, i a la llibertat sindical, consagrat a l’article 28.1 de la Constitució”, per la qual cosa obliga el sindicat a restituir-li l’afiliació “immediatament” i “a restablir la demandant en la integritat dels drets vulnerats”, amb totes les funcions i garanties dels càrrecs que ocupava, i a abonar-li una indemnització pels perjudicis morals derivats d’aquesta vulneració.

Expulsions de 15 delegats i afiliats pel suport a la companya assetjada

Tal com vam recollir l’estiu de 2022, un manifest de suport a aquesta afiliada que havia estat assetjada des de la direcció del sindicat va ser el detonant de l’expulsió d’uns 15 afiliats de la sectorial d’Educació. Així ho va denunciar aleshores el col·lectiu Corrent de Canvi Intersindical-CSC, quan diversos sindicalistes van rebre notificacions d’expulsió del sindicat per “haver vulnerat els Estatuts.” Rere d’aquest conflicte i represàlies, que afectava la quinzena de persones, hi havia el suport expressat mesos abans a “un escrit de denúncia i de suport a una altra companya expulsada recentment, també delegada d’Educació”, un cas en què es denunciava que aquesta afiliada va ser “víctima d’un procés previ d’assetjament personal des dels engranatges de la direcció del sindicat.”

La descripció de la situació per part del Corrent de Canvi Intersindical-CSC va ser molt dura i descrivia aquestes expulsions com depuracions del pluralisme al si del sindicat: “Una circumstància que no s’havia produït abans, durant els mandats dels Secretaris Generals Isabel Pallarès i Carles Sastre, en què el sindicat creixia i va esdevenir una alternativa del sindicalisme català nacional i de classe.”