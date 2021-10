Paraula dels mèdia (5)

Descobrir el pastís o caure a la ratera

l’objectiu

donar garsa per perdiu

l’objectiu

fer el teatre com qui no vol la cosa

i l’objectiu

posar la mel i el verí a la boca

la rosa i l’espina a la pell

i l’objectiu que es mou

i els ostatges ni es belluguen

hostes putxinel·lis, tan amos dels seus actes

ploren i pateixen i s’abracen.

L’objectiu és subjectiu

i diu donar la clau i el duro

i els subjectes no envegen res el Floquet de Neu.

Mira la càmera

que l’objectiu t’apunta

parla amb la llengua de plata

i mira amb ulls de diamant

a fi de bé et guanyaràs una pasta

això és un fet objectiu.