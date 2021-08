La República horitzontal (en temps de pandèmia)

Se n’ha parlat poc, tot i que hi ha abundants notícies als mitjans, especialment als locals, sobre la xarxa de solidaritat i organització del moviment popular per la independència durant aquest mesos de pandèmia.

El títol va per aquí, perquè aquests moviments, especialment l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell per la República, han desplegat una ingent tasca de confecció i distribució de mascaretes i altres materials per lluitar contra la Covid 19. Un exemple de construcció de la República catalana des de baix, una feina de formiguetes de moltes persones que ha teixit complicitats molt interessants. Per això el títol, la República horitzontal, que es fa dia a dia i, en aquest cas, en els pitjors moments. Quan parlem d’autoorganització, d’ajuda mútua, de poder popular, ja és això. Més enllà dels càlculs electorals i les tibantors, interessos i recels que distancien els partits parlamentaris.

El títol, en ment, remet a un llibre poc conegut de Manuel de Pedrolo, La nit horitzontal, que té com argument l’activisme d’un grup clandestí nacionalista en temps de dictadura, acció que manté molts paral·lelismes amb altres històries subterrànies reals de la nostra història recent.

L’exercici de República horitzontal i factual de l’ANC, el Consell per la República i altres col·lectius locals ha estat alguna cosa més que simbòlica. La mascareta que vaig poder obtenir, quan era impossible de trobar-ne, era de les distribuïdes per l’ANC de Cerdanyola al supermercat on havia anat a comprar.

He buscat notícies i el Consell per la República havia repartit diversos centenars de milers de mascaretes mitjançant els voluntaris dels consells locals de 180 municipis, de diferents mides i de materials homologats. El Consell també ha recollit i aportat uns quants milers d’euros a hospitals. L’ANC ha confeccionat i distribuït 600.000 mascaretes i també ha fet donacions de diversos milers d’euros a hospitals, així com donacions de pantalles i materials de desinfecció (guants, gel, etc.) a centres sanitaris i entitats de suport social.

El Consell per la República, Òmnium i l’ANC també han establert una col·laboració amb la cadena de supermercats Bonpreu-Esclat per distribuir mascaretes i recollir donacions per la lluita contra la Covid 19. Una cooperació amb certes empreses de fidelitat catalana, especialment tèxtils, que ha dibuixat una complicitat republicana digna de ressenyar.

I no només això, més enllà de la salut, l’ANC ha desplegat la campanya #PropDeCasa, una iniciativa per revitalitzar l’economia catalana ajudant a agrupacions d’autònoms, pimes i cooperatives davant la davallada econòmica causada per la pandèmia. Això és fer República horitzontal i eixamplar la base. I arromangar-se.

El moviment popular per la independència ha donat mostres de vitalitat, fortalesa i encert en la fase 0. Preparem-nos per a una nova fase, d’avenç de la República catalana i terminal per al Regne d’Espanya.