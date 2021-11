Jo no espero com qui espera

un fill que tornarà un dia de la guerra

o bé qui desespera pronunciant un número

d’una loto qualsevol –últim recurs d’una vida.

No espero de cames obertes

ni de braços oberts per petonejar-te.

Et rebo cada instant, segur d’aquest camí

que sé que fas fins aquí, emprès ja

des que vas marxar per tornar.

Així t’espero, per obrir-te els calaixos del cos

i emmurallar-nos els dos, si cal

en hora de retreta.

Espero amb tu un esper de passes infinites;

cap a tu, rumb de timó de les teves mans.

Jo no espero com qui acumula riqueses i béns

en el final d’una vida de formiga.

Ni talment a l’inrevés, qui crema la joia

en un tren massa ràpid de plaer sense fre

en el principi d’una existència tan curta.

No espero gaire res, ara mateix.

El que esdevindrà és camí, sabut per algú

com qui t’envià per drecera fins aquí

sols a tu, cabells d’heura, mans de quimera.

(Rissos d’heura, Poblenou 1991-febrer 1992)