El desert no acull

aquestes nostres pregàries

i crits infinits

al buit.

El desert

mor la remor

el cant del plor

les veus ofegades

en l’inert desert

tirallonga de paraules desconegudes

sense so, malicoses

que el desert

escriu o esborra o estranya.

Aquestes nostres súpliques desesperades

amb crits diversos

i diverses causes

caminants o eremites

al desert.

18 agost 1992