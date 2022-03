De segur que ara

no podríem ballar sobre aquell cotxe

dos cavalls desmuntat i vell.

Tampoc no hi seria; se l’hagués endut

la grua municipal.

Segurament, la plaça on era

i tanmateix, no és un lloc

on juguin els nens

potser, amb sort, un refugi per a vells

i rebentacabines, com antany.

Segur que ara, les voreres

i els cotxes i la plaça

són fets d’una altra pasta

on el llautó i la sorra han quedat colgats

pel ciment i l’acer i el pas

dels nous cotxes, i grues municipals

i cobradors de cabines.

22 setembre 1992