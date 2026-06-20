28 dies -de vaga!- després…

El títol de l’escrit no és casual ni tendenciós: molts dels qui ens unirem a la vaga indefinida valenciana des del principi i la secundàrem fins al final, tinguérem -en algun moment- la sensació d’haver estat abduïts per la indignació i la força col·lectiva; d’haver-nos transformat en una espècie de zombis errants a qui donava igual la calor, els diners, la policia, el cansament, les restriccions, els decrets, les amenaces… Mirava la cara de la gent i hi descobria uns ulls brillants, encesos, passats de rosca; eixa mirada un punt embogida que diu “Ho podem tot!”.
Tal i com passa a la pel·lícula de Danny Boyle, 28 dies després de la primera infecció, l’antídot -un bon acord- no ha arribat i la infecció continua escampant-se totalment fora de control, malgrat els infructuosos intents de les autoritats de contenir-la allargant les negociacions i escampant promeses falses amb l’única intenció d’extingir-la per inanició. Sembla ser que Maricarmen Ortí i Pérez Llorca no han vist la seqüela: 28 setmanes després, l’empastrada és majúscula, d’un descontrol absolut. Serà gener de 2027 -amb les eleccions autonòmiques i municipals a la cantonada- i serà tard per a l’antídot: els zombis arrasarem amb tot.
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