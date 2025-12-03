Malgrat: que un ajuntament del futur esborri aquest ‘nou logotip’ i llenci les jardineres

Ahir, 2 de desembre, vaig ser a la presentació pública del logotip, més ben dit, de la nova imatge corporativa de l’Ajuntament de Malgrat, que té en el nou logotip l’element visual més destacat.
Després de la salutació de la regidora Lurdes Borrell, va intervenir un representant del projecte ‘Vescomtat de Cabrera’, que, francament, no sé pas què hi pintava allà, ja que no es tractava de parlar de l’escut heràldic, el legítim, del nostre poble (en tot cas, no més que esmentar la presumpta “inspiració” del desgraciat nou logotip en l’escut i, per això, no calia que els del ‘Vescomtat’ ens tornessin a repetir el que ja han explicat i mostrat anteriorment). I a continuació, va venir l’explicació, ben il·lustrada, de com s’ha dissenyat aquest ‘logo’, per part de dues noietes de Majó Estudi, que són els que ho han fet.
Ben detallats els criteris de disseny i modernitat gràfica que s’han tingut en compte, l’estudi que han realitzat d’elements arquitectònics (i de diversa mena) de Malgrat per a decidir el que ha acabat component-ne la imatge, la comparació amb logotips actuals d’altres institucions, el diàleg i consulta amb l’Ajuntament…
Molta feina, han fet. I, pel que es veu, amb professionalitat. El que ja no tinc tan clar és que si, a l’Ajuntament, han estat gaire (o gens) a l’alçada de les circumstàncies, perquè aquesta ‘nova imatge corporativa’ ens representés millor i més autènticament, identitàriament.
Cada vegada que me’l miro, m’agrada menys, aquest ‘nou logo’. He anat escoltant opinions d’uns i altres i pensant-hi. D’acord, quedem que no és la Pilona, sinó el Castell i el Mar; però, amb una torreta i l’aigua del mar, ens hi podem identificar gairebé tots els pobles de la costa. Aquesta imatge triada, no ens representa específicament a Malgrat. I em sembla molt malament que es digui que reprodueix aquests elements de l’escut heràldic (ni les aigües del mar d’un i altre símbol tenen cap semblança visual, ni la torre del logo té res a veure amb la figura heràldica de l’escut).
I, de l’escut, se n’ha prescindit de camps significatius: els de la baronia de Palafolls i els del Vescomtat de Cabrera (precisament!). O sigui, que és un argument, sí, ‘agafat pels pèls’; vaja, que no em convenç gens, ni mica.
No entenc perquè no s’han limitat a fer una simplificació visual d’aquest escut (com, per cert, han fet moltes altres institucions i, oh!, havia fet l’Ajuntament de Malgrat amb l’escut anterior). Simplificació visual certament necessària per a l’edició de la papereria corporativa, de la comunicació digital, etc. Però una simplificació hauria mantingut la identitat, la coherència identitària, de l’escut. Sense anar més lluny, permeteu que ara assenyali el següent (només com a petit exemple):
Els vehicles municipals s’hauran d’adaptar a la nova imatge corporativa (m’imagino que de mica en mica, aquesta no és la nova qüestió), imatge que, com es va explicar ahir, admet diverses aplicacions de colors, formats, etc. Però és clar que, a la mesura que incorporin el fatídic ‘nou logotip’, serà aquest el símbol que identificarà la seva pertinença a l’Ajuntament de Malgrat. En canvi, pel que se m’ha dit, els vehicles de la Policia Local no lluiran el ‘logo’, sinó l’escut (sembla ser que pel seu sentit ‘institucional’). O sigui que els malgratencs (i visitants) toparem amb vehicles gràficament vinculats a la ‘torre i el mar’ i d’altres, a ‘la torre, el mar, els Palafolls, els Cabrera… i la corona’; tots pertanyents a l’Ajuntament, però visualment diferenciats, com si fossin d’organismes distints. Òbviament, si s’hagués optat perquè el ‘logo’ fos una simplificació certa de l’escut, aquesta escissió no existiria. Ara, sí.
En fi, el mal ja està fet (si em permeteu aquesta expressió tremendista)!
Sí, la nova imatge corporativa ja s’està aplicant, començant pel web de l’Ajuntament…
A més a més del que, per mi, té d’erroni haver admès, aprovat i aplicat aquest logotip, em preocupa (com ja he dit en diverses ocasions anteriors) que aquest acabi eclipsant l’escut heràldic, que és el que de debò ens identifica com el que som i el que hem estat. Sense anar gaire lluny, és el que ha passat a Palafolls, on tenen un magnífic escut absolutament arraconat des que van parir el seu ‘logo’ (ja fa uns anys):
Evidentment, a l’esquerra, l’escut palafollenc, i, a la dreta, el seu logotip. Si aneu per Palafolls, poc que hi veureu l’escut (o es pot dir que gens), sinó el logo pertot arreu. Fins i tot l’ajuntament de la nostra estimada localitat veïna, a vegades sembla que se n’oblidi, que ha de col·locar l’escut, si més no, allà on escau (o que els altres els hi col·loquin). Vegem, per exemple, el web del ‘Projecte Vescomtat de Cabrera‘, allà on s’identifiquen els ajuntaments que hi estan vinculats:
Fixem-nos-hi: tots els ajuntaments s’identifiquen amb el corresponent escut heràldic, menys el de Palafolls, que ho fa amb el logotip… I així, amb es pot dir tot el que es fa allà. Observem que, afortunadament, el de Malgrat, ho ha fet amb el senyal legítim.
A Malgrat hi ha el perill que també ens passi. Ara com ara, no em consta que hi hagi aprovat per l’Ajuntament cap protocol que garanteixi l’ús de l’escut. Se’m diu que se’l reserva per a identificacions institucionals, com ara el nou domàs (que penjarà del balcó de l’Ajuntament les festes majors), els cotxes de la policia municipal, els gegants… Certament, no m’han acabat de descartar que, de mica en mica, a les plaques de carrer també s’hi vagi posant (espero que, per favor, per favor, per favor, no sigui el nyap aquest del logotip), tot i que tampoc veig clar si només en substituiran l’antic pel nou, a les plaques de ceràmica -cosa que potser seria un mal pedaç!-, sense afegir-lo a les que són metàl·liques, en lloc d’aprofitar-ho per a dissenyar un pla que, amb uns quants anys, canviï del tot les plaques, homogeneïtzant-les en forma, materials, colors, i fent-les avinents al nomenclàtor municipal (que ja fa 8 anys que es va aprovar i encara molts veïns no veiem prou aplicat).
Retornant a la qüestió del ‘nou logotip’: em queda l’esperança (que diu que és el darrer que es perd) que un futur ajuntament es carregui aquesta ‘imatge corporativa’ que s’acaba d’implementar i la substitueixi per una altra que de debò ens remeti a l’escut heràldic que ens identifica de veritat. He de confessar que tanmateix sóc ben escèptic que això pugui passar gaire aviat, lamentablement, perquè em temo que els grups i partits polítics representats a la Casa de la Vila són còmplices d’aquest nyap, per activa o per passiva I, dit sigui de passada, un ajuntament que també llenci a les escombraries les maleïdes jardineres del mig del poble!
És que no ens en sortim! M’agrada ser optimista, traslladar bones vibracions, creure amb el potencial de l’anomenada classe política, fer-los costat (sempre que m’és possible), esperançar-me amb les bones idees i projectes que tenen (quan en tenen); però cada vegada em costa més no caure en el pessimisme, perquè ja en portem unes quantes, de coses, que no van, que generen frustració. Em costa, però m’esforço a no caure-hi, per bé que segurament ja em toca mirar-m’ho tot d’una altra manera.