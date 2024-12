Visca la ‘canzone’ melòdica!

Musicalment, jo soc un desastre, em sembla que a les orelles tinc pedres… l’ovella negra de la meva família, en aquest sentit, amb un pare i un tiet molt amants del jazz, amb una mare que havia tocat el piano i es delia quan escoltava alguns temes, amb un cosina especialment melòmana, etc. Però, abans que m’agradessin i seguís els de la cançó catalana, quan era ben jovenet, ves per on, fruïa de valent amb la ‘canzone italiana’, que seguia nocturnament per la ràdio de la RAI, i durant molt de temps vaig seguir (amb tanta o més passió que ara faig amb els festivals de cinema) el mític Festival de Sanremo i encara més tard aquell programa anomenat Canzonissima. És a dir que, mentre els meus amics xalaven amb The Beatles, Rolling Stones, Credence Clearwalter…, Jethro Tull, The Who, Electric Light Orchestra, etc., etc., jo em quedava amb la Mina, la Milva, la Patti Pravo, en Domenico Modugno, el Pino Donaggio, la Gigliola Cinquetti, en Jimmy Fontana, en Nicola Di Bari… Massimo Ranieri (de qui en comprava els discos a can Puig, de Malgrat)… Fins i tot alguns em deien ‘Salvatore’…

MINA:

la MINA és que no te l’acabes mai:

MILVA:

i que n’era de gran, la MILVA (aquí cantant Theodorakis), quina veu!:

PATTY PRAVO:

DOMENICO MODUGNO:

PINO DONAGGIO:

GIGLIOLA CINQUETTI:

JIMMY FONTANA:

NICOLA DI BARI:

més NICOLA DI BARI:

i encara una altra d’en NICOLA DI BARI:

MASSIMO RANIERI (jo, com si fos napolità, el seguia ferventment):

va, una altra d’en MASSIMO RANIERI:

i no me’n puc estar d’afegir-ne una altra d’en MASSIMO RANIERI:

I m’hi passaria hores evocant aquelles (i moltes altres) cançons!

FOTO: San Remo, el cor de la ‘canzone’ melòdica…