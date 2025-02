PSOE-PSC: el català el parlem de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó (i encara a l’Alguer)! Visca la unitat de la llengua!

El primer tinent d’alcalde de Rubí, Víctor García, del PSOE-PSC, en el ple municipal de l’Ajuntament de Rubí, va negar la unitat de la llengua catalana. El molt espanyolista i anticientífic, tanmateix llicenciat en filologia hispànica, va assegurar que el català, el valencià i el mallorquí no són la mateixa llengua. “Sintàcticament, no ho són i tenen diferències grans”, va arribar a dir. I el PSOE-PSC no pren mesures en contra seu, quan se l’hauria de desautoritzar, o millor encara fer dimitir.

