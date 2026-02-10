NI SÍ, NI NO. Nota informativa sobre l’ús del nou logo municipal

La intenció d’aquesta nota informativa és donar a conèixer al conjunt de la ciutadania la resposta que l’Ajuntament ens ha fet sobre les al·legacions que vam presentar sobre el nou logo.
Les vam presentar l’11 de desembre de 2025 amb la intenció que se suspengués l’ús oficial de la imatge corporativa aprovada per la Junta de Govern Local. Consideràvem i considerem que aquesta nova imatge corporativa, si se’n fa un ús oficial com a emblema, ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
En resposta a les nostres al·legacions, la Junta de Govern Local del 15 de gener de 2026 va aprovar una sèrie d’acords (notificats el 2 de febrer) que en certa manera ens donen la raó, a mitges. La resposta de l’Ajuntament és que no es pot considerar el logotip com a símbol oficial. Perfecte! És evident que el nou logo no es pot fer servir com a emblema municipal. Però al mateix temps no accepta que es declarin nuls els acords d’aprovació de la nova imatge corporativa, perquè deurà considerar que d’aquesta nova imatge corporativa no se’n podia fer un ús oficial. Algú ho entén? Així, si no se’n podia fer un ús oficial, per què se li va donar aquest ús? Hem rebut, s’ha publicat, un bon conjunt de documentació municipal amb el nou logo. Qui va donar l’ordre de fer-ho?
Però, “corramos un tupido velo”. Marca de la casa: no reconeguem que ho hem fet malament i establim en quins usos NO es pot fer servir el nou logo. El nou logo, segons la Junta de Govern Local, no es pot fer servir en els àmbits en què hi hagi comunicació o comunicacions oficials. Aquests àmbits són els següents:
. Signatura del correu electrònic
. Totes les plantilles del BPM (el programa de gestió d’expedients de l’Ajuntament)
. Totes les plantilles del Sicalwin (el programa de comptabilitat i gestió tributària)
. Etram: plantilla de rebut electrònic
. Documentació del Servei de Premsa i Comunicació
. Papereria i sobres
. Documentació acreditativa de la representació municipal
. Targetes de presentació
. Documentació acreditativa del patrocini municipal
No hauria estat més aclaridor definir en quins àmbits o en quines comunicacions SÍ es pot fer servir? Francament, si nosaltres fóssim treballadors municipals, ens faríem un bon embolic si haguéssim d’interpretar on posar o no el nou logo.
Per això, passa el que passa: que ens trobem comunicacions amb l’escut oficial i d’altres amb el nou logo. Potser és que encara no hi ha hagut temps de canviar-ho tot, segurament. Però, mireu-vos-ho bé, canviar-ho tot vol dir que abans s’havia implementat a tot arreu el nou logo, oi?
Tampoc entenem com a les entitats culturals i esportives se’ls diu que han de posar el logo, en lloc de l’escut oficialment aprovat. No es tracta de “Documentació acreditativa del patrocini municipal”? Doncs per què no s’hi posa l’escut?
Des de la nostra modesta opinió, és el que té fer les coses a mitges i, sobretot, no reconèixer públicament que el logo aquest va ser un error i assumir-ne les conseqüències. D’escut oficial, ja en tenim un. Per què no l’adaptem mínimament, li traiem els colors i l’adaptem com a imatge corporativa, com ja es va fer amb l’anterior escut no oficial? Per què creem una nova imatge si ja en tenim una que ens representa històricament a tots?
Malgrat, 10 de febrer de 2026
Núria Casajuana Vives, Salvador Montalt Torrent, Josep Maria Crosas Malleu, Gabriel Collado López