Malgrat: sobre els noms dels carrers i les seves plaques

Malgrat té molts assumptes pendents de resoldre, alguns urgents, als quals s’ha afegit la urgència d’atendre a les conseqüència del fatal incendi a les naus del Polígon Industrial de Can Patalina, que ha afectat greument serveis municipals bàsics, imprescindibles, així com a diverses entitats culturals, etcètera. Això no treu que ara proposi que l’Ajuntament actuï en el que tot seguit exposaré, mal sigui amb un programa decidit i persistent al decurs de potser alguns anys, perquè és una qüestió que té a veure (també) amb l’endreça del poble, amb la dignitat de les formes.
Caldria que es decidís (proposo):
Que cada cantonada de carrer de Malgrat tingui placa que l’identifiqui. Heu passejat pel poble, en tota la seva extensió? Hi ha manta carrers en què no saps pas en quin ets fins que finalment, en alguna o altra cantonada, hi trobes la placa que te n’informa. Oh, i a vegades hi ha trams llargs sense cap placa i, de cop, topes amb dues cantonades que estan juntes en què sí hi ha la corresponent placa. Caldria corregir-ho i que, sistemàticament, a tot arreu, hi hagi placa, sigui l’edifici que sigui el que l’ha de tenir clavada a la paret o, si és el cas, que pengi d’un pal públic (farola, etc.). Això seria car, certament, però, de mica en mica, es pot acabar amb la pobresa informativa actual; comportaria alguna tensió amb propietaris d’edificis, però hi ha d’haver normativa que n’avali l’acció municipal i decisió política ferma de fer-ho.
I qui diu carrer, diu també plaça. A més a més, en el cas de les places, convé posar ordre en el lloc on se’n posen les plaques. Per exemple, no pot ser que, a la zona del Camp de la Figuera, et trobis plaques d’aquelles places a la paret de cases del carrer Salvador Espriu: on caram som? Al carrer o a la plaça? Segurament fóra cosa d’instal·lar-hi pals que, de manera correcta i estètica duguin clavada la placa (Ah i permeteu que ho aprofiti per a reclamar que a totes les places, placetes i similars del poble hi hagi un plafó informatiu perquè els veïns puguin veure-hi anunciades les iniciatives culturals, socials, esportives… de Malgrat, que no tothom té xarxes i la propaganda en paper segueix sent de gran ús i un instrument molt eficaç de comunicació i de difusió entre la gent del poble).
El caos que hi ha avui en dia amb les plaques de carrer de Malgrat no ens el mereixem i dona una sensació de deixadesa i manca de seriositat (i de respecte) per part dels successius responsables municipals. Anem per parts:
Plaques malmeses:
Em sap greu només aportar aquest parell de casos, però n’hi ha molts més. Totes les fotografies d’aquest apunt són d’un dia, fa poc, que tot caminant vaig anar retratant… Però es pot dir que, facis el recorregut que facis per Malgrat, en vas trobant de malmeses (matís: la de la plaça de Catalunya -és a dir, la del Liceu, per entendre’ns- no és meva, sinó de JoCoAl i d’un altre dia).
Carrers que “es diuen de 2 maneres diferents”:
A veure, en què quedem? Encara que tots ho entenem, fa lleig, lleig, que (permeteu que en digui així) el carrer del Riu Ter es digui, en una punta, ‘Carrer del Ter’ i, a l’altra, ‘Carrer Riu Ter’. Hi afegim o no si el nom és un riu?:
I, fixem-nos que la denominació tradicional en català dels carrers, que és amb el ‘de’, balla (aquesta placa del carrer del riu Llobregat porta que és ‘DEL Llobregat’, però la del carrer del riu Segre va sense el “DEL”: per què? No hauríem de denominar-los tots amb el mateix criteri? Oh, i quan és una via dedicada a una muntanya (o una serralada), no hi he sabut veure ni cap DEL ni cap DE: per què no els diem carrer DEL CANIGÓ i DEL MONTSENY i DE MONTAGUT i DEL MONTNEGRE (o potser, de passada, dir-n’hi DE LA SERRALADA DEL MONTNEGRE , tot i que potser quedaria massa llarg, amb això d’afegir-hi la referència a la serralada)?
La gent de Malgrat de tota la vida parlem del carrer DE Mallorca, del carrer DE Mar, del carrer DE Maó, del carrer DE Passada, del carrer DE Girona… Jo proposo que tots els carrers de Malgrat siguin denominats amb el DE (o DEL o DE LA o DELS o DE LES), tot i que considero prioritari que se n’adopti un criteri ferm: en tots els casos, o hi posem això del DE (i variants) o, en cap cas, no l’hi posem. I, sobretot, si un carrer du el DE, que totes les plaques d’aquella via el duguin, i, si no el du, que cap plaqui el dugui: fem endreça, si us plau!
Plaques de ceràmica i d’altres que no en són:
En sabem el motiu: quan es van renovar i actualitzar les plaques, fa anys, van ser de ceràmica, amb un disseny particular i amb l’escut que l’Ajuntament havia aprovat aleshores; però allò es va acabar (no en sé ben bé el motiu, però em sona com si el proveïdor ja no hi fos, o potser va ser cosa econòmica: no ho sé, però el cas és que s’acabà) i a partir d’aleshores, amb el mateix disseny, però un pèl més petites, se’n van penjar jo diria que de metàl·liques i no sé si amb algun component de plàstic (que seria el que s’ha anat malmetent) o si hi ha certs casos en què ja són directament de plàstic (o producte similar). El resultat és, si t’hi fixes gaire, un cert desori visual, que treu coherència global i, quan la diferència de materials (i d’estat) de les plaques es produeix en un mateix carrer o en vies adjacents, el mal efecte és (molt) notori. Caldria doncs, sí, de mica en mica, però amb decisió ferma, anar-les unificant: totes del mateix material, mida, estat…
L’escut municipal a les plaques:
Mireu, pot semblar innecessari (i fins potser malgastar calés) que les plaques duguin l’escut de Malgrat; però si hi penses (i caminant pel poble tens estona pera pensar en aquestes foteses…), t’adones que, amb l’escut, les plaques fan, sí, fan poble, per a tothom i això vol dir tant per als que hi som de tota la vida com per als que hi han anat arribant. Que Malgrat té molts carrers, carrerets, passatges, avingudes… no som pas d’un gran, extens, terme municipal, però som molt més, però moltíssim més que els quatre carrers i places que ens cauen a tocar de casa, i hi vivim molta gent (voregem els 20.000 habitants), força de la qual podria semblar que han anat a viure a un indret qualsevol d’un qualsevulla municipi (oimés ara, que la urbanització nova sembla clònica d’una localitat a una altra), si no fos perquè el nom del carrer on s’estan i/o la placa que l’identifica (si en tenen a la cantonada…) els identifica quin és concretament aquest ara també seu municipi.
Això ens du a plantejar un altre repte: que totes les plaques de carrers i places de Malgrat passin a dur l’escut heràldic nou, legítim, que entra en vigor. Em consta que sí, que l’escut que hauran de portar serà aquest, a partir d’ara. Però, és clar, serà nomes a les que s’instal·lin a partir d’ara, quan s’obri una nova via o quan se n’hagi de canviar cap per un qualsevol motiu? Crec que, de mica en mica, s’hauria de canviar a totes, totes. Això fóra una despesa descomunal, sí; però amb el temps (els anys que calgui), decisió, perseverança i fermesa, es pot aconseguir. I si es fa un programa d’homogeneïtzació, de racionalitzar, d’unificar criteris, d’endreçar la identificació de carrers i places, de ben segur que, canviar-les se les haurà de canviar. És més: potser cal esperar a materialitzar-ho que es retoqui el nou escut (res, la corona s’haurà de modificar quan passem de vila a ciutat en arribar als 20.000 habitants); però conscienciar-se’n, decidir-ho i programar-ho ja es podria fer…
Explicació / informació dels noms de carrers i places:
Estaria bé que, per exemple, al web de l’Ajuntament (o de l’Arxiu Municipal), hi hagués un apartat que expliqués el nom de cada carrer, especialment dels dedicats a personalitats, personatges… Us asseguro que, anant pels carrers de Malgrat, en topo amb alguns (i no pas pocs) que no sé pas qui són els homenatjats en haver-los-hi dedicat. I n’hi ha uns quants que sí m’ho sé, sobradament, però que de ben segur desconeixen molts malgratencs (especialment els nouvinguts) i, permeteu que hi insisteixi, perquè torna a ser el mateix: saber qui és el personatge o personalitat que ha donat nom al carrer on has anat a viure o per on passes, a la plaça que freqüentes… afavoreix la integració a la nostra comunitat. Qui hauria de fer aquesta tasca? De persones interessades en la història (de Malgrat, del país, del món…) en tenim: és qüestió d’apostar-hi (per exemple).