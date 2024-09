Infraestructura cultural a Malgrat

El 26 d’octubre de 2024 es preveu que reobri el Centre, de Malgrat, després de les importants obres de renovació que s’hi han fet. Esperem que sigui amb totes les condicions necessàries per a l’activitat del local.

El Centre ha estat i ha de ser una infraestructura cultural essencial del poble, però sobretot subsidiària. Té les dimensions que té, l’aforament que té, és l’espai que és, de manera que ha permès i ha de permetre que s’hi desenvolupin les activitats pertinents (teatre, cinema, dansa, lleure per a la mainada, conferències, exposicions, reunions, etc.), mentre no comptem amb equipaments de mida i característiques avinents al que requereix una població dinàmica i propera als vint mil habitants (circumstància en la qual el Centre passaria de ser subsidiari a complementari).

Des de fa molts anys, alguns hem reivindicat per a Malgrat una Casa de Cultura. Això vol dir, un edifici dotat d’una sala amb aforament important (unes 400 persones, per exemple), amb escenari gran i alt (evidentment amb tots els requeriments d’il·luminació i so), vestidors, magatzem per a vestuari i ‘atrezzo’ escènics, sales d’assaig, cabina de projecció cinematogràfica (amb el corresponent projector DCP i altres estris de projecció audiovisual), pantalla gran per a projeccions… Evidentment, amb calefacció, aire condicionat… Una sala gran d’exposicions… Quan s’ha plantejat això, la resposta política que s’ha trobat, en el millor dels casos, ha estat: ‘Auditori’ (amb un cert projecte no-nat sembla que de característiques monumentals…).

Tanmateix, i mentre la Casa de Cultura no la tinguem (la tindrem mai?), ni tampoc es vegi en un futur la materialització de l”Auditori’ (o digueu-li com vulgueu), convindria dotar Malgrat de més infraestructura subsidiària (que, en algun cas, podria tenir més usos).

Fóra bo que les entitats culturals concretessin un llistat de les respectives necessitats infraestructurals, especialment les més bàsiques i urgents (potser al Consell Sectorial de Cultura), perquè l’Ajuntament en tingui ple coneixement (o, si ja el té, perquè el consistori compti amb el suport i guia de les entitats en la tasca d’aconseguir l’objectiu de cobrir els requerimens que al respecte hi ha a la nostra vila).

Permeteu que faci alguns suggeriments, per si es volen/poden tenir en compte:

Locals. Per a les entitats que necessitin local (per a reunir-se, per a treballar-hi, com a magatzem, per a assajar, per a exposar -si és el cas-…): que l’Ajuntament els faciliti o, si cal, en llogui (que d’haver-n’hi, a Malgrat n’hi ha un munt de disponibles), mirant (si cal) que siguin al màxim de compartibles entre diversos grups.

Cobertura mòbil i adaptació de l’Amfiteatre del Parc Francesc Macià. Perquè s’hi poguessin desenvolupar activitats diverses (culturals, sí, però també de lleure) sense dependre dels elements climatològics (ballades de sardanes, sopars o àpats comunitaris, festes diverses… però també actuacions de caire ben variat amb aforaments importants…), fóra bo trobar-hi un sistema de cobertura (jo en dic mòbil, però vull dir que es pugui desplegar i recollir) i, evidentment, mirar de complementar-ho amb sistemes d’il·luminació, so, aire condicionat, carpes adjacents que facin de vestidors (i, si escau, també alguna com a barra de bar/restauració)…

No construir més sales de conferències. A veure, a vegades hi ha la temptació de fer sales polivalents planes, bàsicament amb cadires i una tarima. Em sembla que, de moment, ja podem comptar amb el Centre, la Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu, la Sala de la Cooperativa, etc. (i si es cobrís i s’adaptés l’Amfiteatre del Francesc Macià, ben gran fóra també per a conferències).

Parlant d’infraestructura cultural em podria estendre molt i no em vull fer massa llarg. Deixo aquí aquests (pocs) suggeriments; però sobretot, la proposta que s’activi el més urgent en les necessitats d’infraestructura cultural a Malgrat.