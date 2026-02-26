Hola! Hem presentat un nou escrit a l’Ajuntament, perquè:

Considerem:
Que les ENTITATS que compten amb el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar han de fer ús només de l’ESCUT i no pas del logo, en la difusió i publicitat de les seves activitats i en qualsevol circumstància que escaigui per deixar constància d’aquest suport (sigui econòmic –subvencions- o a través de mitjans propis de l’ens municipal). Perquè ho han d’identificar amb el SÍMBOL OFICIAL de l’Ajuntament. La imatge institucional de l’Ajuntament és l’ESCUT i no pot quedar a l’opinió o voluntat política la imatge que han d’emprar les entitats per a representar-lo.
Que les tanques municipals a la via pública, els uniformes que du el personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, els vehicles dels seus diferents serveis… han d’identificar la institució a què pertanyen amb la seva imatge oficial, que és l’ESCUT. I, igualment, tot el demés que formi part dels béns de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (més enllà de la papereria). Perquè, si no s’usa l’únic símbol oficial que identifica l‘Ajuntament, les persones no tenim el deure d’identificar-ho com escau.
I demanem:
Que s’estableixi en quins usos es pot fer servir el logo, basant-se en un informe jurídic previ; perquè tots estem veient la confusió que en aquests moments hi ha al respecte, a tots nivells.
Que s’encarregui l’elaboració de la imatge corporativa a partir de l’ESCUT legalment aprovat i el llibre d’estil (Manual d’identitat visual corporativa); perquè l’aplicació d’aquest símbol oficial a tots els àmbits en què s’ha de fer servir requereix el tractament que correspon a la imatge identitària municipal (és a dir, que ha de quedar ben establert el tipus de lletra que l’ha d’acompanyar, les diferents posicions de l’escut, l’adaptació a un sol color, etc. en plantilles de documentació, cartelleria, retolació, etc. –per cert, tal com es va fer amb l’anterior escut de l’Ajuntament).
Que s’aclareixi quin òrgan i expedient administratiu de l’Ajuntament de Malgrat de Mar va decidir que es fes l’ús oficial que s’ha donat al logo, com s’acredita que s’ha fet en documents públics i oficials, ja que l’ens municipal ens ha respost que la Junta de Govern Local no va aprovar que es constituís en símbol oficial de la Corporació.
Núria Casajuana Vives Salvador Montalt Torrent Josep Maria Crosas Malleu Gabriel Collado López