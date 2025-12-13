Fem pública la totalitat de l’escrit que hem presentat a l’Ajuntament de Malgrat de Mar

—
A continuació, reproduïm el text de la instància que el dijous 11 de desembre de 2025 hem presentat a l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
A L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Na NÚRIA CASAJUANA VIVES, amb DNI ⊗ i domicili al carrer ⊗ de Malgrat de Mar, en SALVADOR MONTALT TORRENT, amb DNI ⊗ i domicili al carrer ⊗ de Malgrat de Mar, en JOSEP MARIA CROSAS MALLEU, amb DNI ⊗ i domicili al carrer ⊗ de Malgrat de Mar, en GABRIEL COLLADO LÓPEZ, amb DNI ⊗ i domicili al carrer ⊗, de Malgrat de Mar, com a millor procedeixi en Dret compareixem i,
MANIFESTEM que el passat dia 02/12/2025 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va presentar públicament un “logo” que formarà part de la imatge corporativa de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i en base aquest escrit es ve a demanar a instància de part, que es declari d’ofici la NUL·LITAT DE PLE DRET de l’aprovació del “logo-imatge corporativa” de l’Ajuntament de Malgrat, així com de totes les decisions i actes successius i dependents, en aplicació de l’article 106.1 en relació als article 47.1 b), e), f), g) i article 47.2 de la Llei 3/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en base a les següents,
AL·LEGACIONS
1.- LEGITIMACIÓ.
Quant a la legitimació activa, les persones que encapçalem i signem aquestes al·legacions estem domiciliades a Malgrat de Mar i com a vilatans/es disposem d’interès legítim en la imatge oficial de l’Ajuntament del poble, i en l’ús d’aquesta imatge, així com en la memòria, descripció i justificació i en el procediment administratiu seguit per a la seva aprovació i si aquest ha respectat la informació, transparència i participació ciutadana.
2.-MANCA D’ACCÉS DE LA CIUTADANIA.
Aquesta imatge corporativa va ser comunicada públicament a la ciutadania en data de 02.12.2025 a través d’un acte públic de presentació a la sala Joaquim Garriga, de l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. Mai abans la ciutadania de Malgrat va tenir accés públicament a aquesta imatge. No consta la seva publicació a cap Butlletí o Diari oficial.
3.-PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DEL “LOGO”.
La contractació d’aquesta imatge corporativa es va acordar en la Junta de Govern Local de data de 21.10.2024, on es fa constar com a objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la renovació i modernització de la imatge corporativa. Els serveis tenen l’objectiu de modernitzar l’escut de l’Ajuntament, simplificant un o diversos elements originals. A més, el projecte també té l’objectiu de realitzar un nou disseny als materials corporatius essencials de l’Ajuntament per assegurar la coherència visual i estètica d’aquests en tots els seus suports i formats.
Posteriorment en els antecedents de la Junta de Govern Local de data de 30.04.2025, es fa constar un canvi de criteri alhora de dissenyar el logotip:
S’assignà el Cap del Servei d’Arxiu com a persona responsable per dur a terme el seguiment del projecte. Aquest informà a l’empresa proveïdora l’obligació de complir amb un criteri a l’hora de dissenyar el logotip: la visualització de tots els elements que formen part de l’escut municipal (la Torre del Castell, el mar i els escuts d’armes de la Baronia de Palafolls i el Vescomtat de Cabrera). El desembre de 2024, l’empresa Maria Roca Nolla presentà al Servei d’Arxiu Municipal una primera proposta de disseny, la qual estava formada per un logotip amb forma quadrada. Aquesta proposta fou rebutjada des de la Regidoria d’Arxiu ja que es preferí un logotip amb forma de rombe. S’encarregà una segona proposta pel 9 de gener de 2025, dia en que se celebra una reunió amb els grups polítics del consistori per informar de l’estat del projecte.
El passat 9 de gener de 2025, en la reunió esmentada anteriorment, s’aprovà el logotip presentat per l’empresa Maria Roca Nolla, al trobar que complia amb el criteri d’inclusió de tots els elements de l’escut municipal. Es demanà a l’empresa dues modificacions d’ordre abans de la finalització definitiva de la primera fase del projecte. Aquestes modificacions foren realitzades per l’empresa adjudicatària el passat 5 de febrer de 2025. El passat 6 de febrer de 2025, en sessió de Junta de Govern Local, l’equip de govern demanà al Cap del Servei d’Arxiu reiniciar de nou el projecte i canviar el criteri a l’hora de dissenyar el logotip. La nova prioritat política fou la de no incloure tots els elements de l’escut municipal en el logotip, únicament requerint mantenir la forma de rombe en el futur disseny.
Finalment llegim en els antecedents de la Junta de Govern Local del 09.10.2025 que el passat 30 d’abril de 2025, en sessió de Junta de Govern Local, s’aprovà el logotip dissenyat per l’empresa Maria Roca Nolla com a nova imatge corporativa de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. El passat 31 de juliol de 2025, l’empresa Maria Roca Nolla va fer entrega de totes les feines encarregades en la seva contractació de serveis, inclosa la redacció d’un nou manual d’identificació visual, el qual ha de substituir l’anterior manual, aprovat per Junta de Govern Local el passat 18 de novembre de 2024.
4.-OBJECTE DEL CONTRACTE.
De la lectura de l’objecte del contracte i les posteriors modificacions, podem concloure que el que s’encarrega, atès l’ús que se’n vol donar, amb major o menor encert, concreció i claredat, no és una marca de poble, sinó una imatge corporativa, que vindrà a substituir, sempre o en ocasions, l’oficialitat que se li atribuïa a l’anterior escut. En aquest sentit, doncs, la imatge que es va presentar tindrà un ús oficial ja sigui en comunicacions oficials, documents aprovats i/o acordats pels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, uniformes dels treballadors/es municipals, identificació de vehicles municipals, d’organismes dependents, entitats,… i un llarg etcètera. Dels antecedents que consten en les diferents Juntes de Govern Local també detectem canvis de criteris no justificats tècnicament que fan del procés poc comprensible.
5.-CONCEPTES I DEFINICIONS.
Es fa necessari, abans de continuar exposant les raons que condueixen a demanar la NUL·LITAT sol·licitada, conceptualitzar i definir les diferents formes d’imatges corporatives i oficials establertes en la normativa actual i en vigor, per posteriorment explicar quin ha de ser el procediment per a la seva aprovació:
Referenciarem les definicions dels distints conceptes de símbols que conté el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació i els símbols dels ens locals de Catalunya estableix a l’article 19 (punt 1, 2 i 3) -Redacció segons la modificació del DECRET 344/2022, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya.-:
Escut. S’entén per escut un símbol format per una superfície entre línies, anomenada camper, on es representen diferents elements, anomenats càrregues heràldiques.
Bandera. La bandera és una peça de tela, generalment rectangular, fixa per un costat a un pal o asta, que serveix com a símbol o ensenya.
Emblema. L’emblema comprèn qualsevol símbol gràfic diferent de l’escut o de la bandera. No pot tenir en cap cas la forma caironada de l’escut, ni ser-ne un disseny simplificat, tot i que sí que pot contenir alguns dels seus elements.
L’article 36 (punt 1 i 2) del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quant a escut i emblema, estableix que les corporacions locals poden dotar-se d’un escut o d’un emblema com a distintiu i que els elements de l’escut s’han de fonamentar en fets històrics o geogràfics, en característiques pròpies de la corporació o en el seu propi nom. En qualsevol cas, han de respectar les normes de l’heràldica.
Procediment d’aprovació d’escuts i emblemes. De la lectura dels anteriors articles distingim entre escut i emblema, més endavant, concretament a l’apartat 7, expliquem a quin concepte de símbol encaixa el que l’Ajuntament de Malgrat ha aprovat. Quant al procediment per a la seva aprovació, atendrem a l’article 52 de la Llei municipal i de règim local (Decret 2/2003) i als articles 42 i 43 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya: s’hi estableix clarament que l’expedient per a l’adopció, la modificació o el canvi de l’emblema, és a través del Plenari municipal. Si es tracta d’una simplificació de l’escut, en tant que modificació, el seu procediment també ha de ser a través del Plenari de l’Ajuntament.
No hi ha dubte que aquest expedient d’imatge corporativa s’hauria d’haver iniciat per acord de Ple amb les memòries, descripcions i justificacions preceptives i establertes legalment i també restar en exposició pública 30 dies abans d’aprovar-se definitivament per fer partícip a la ciutadania d’un tema tan important. Imagineu-nos, sinó, en cas contrari, que cada vegada que hi hagués un canvi polític es variés la imatge oficial de l’Ajuntament per acord d’una Junta de Govern Local, excloent no només a la resta de partits polítics de l’oposició, sinó, també, a la ciutadania, entitats i associacions.
Informes preceptius. Cal afegir, no menys important, que el Departament de Presidència i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha de fer un informe preceptiu i favorable quan es tracta d’emblemes i modificacions i oficialitzar el símbol.
Adjuntem en aquest mateix escrit com Annex 1 tot un seguit d’exemples, tant d’informes favorables, com de desfavorables. La informació s’ha obtingut de la base de dades del cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) de l’apartat legislació i la cita consta com a peu de pàgina.
6.- L’OFICIALITAT REQUEREIX APROVACIÓ DEL PLE I INFORMES DE LA GENERALITAT.
No hi ha dubte que els escuts, els emblemes i les seves modificacions han de ser aprovats a través de Plenari i recavar informe favorable de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Si la terminologia emprada és que es tracta d’imatges corporatives fruit d’una simplificació de l’escut, el procediment per a la seva aprovació no pot ser cap altre que a través del Plenari municipal amb exposició pública, això és així si el tracte que se’ls hi vol atorgar és el d’oficialitat, diferent del de marca. És indispensable que la Direcció General d’Administració Local informi favorablement per tal d’atorgar-li l’oficialitat corresponent i la seva inscripció en el Registre d’entitats locals, tal i com s’informa a la mateixa pàgina web de la Generalitat de Catalunya.
En relació amb les comunicacions oficials, les entitats locals han d’emprar el segell/símbol que privativament els hi correspongui ja sigui perquè estigui consagrat per la història i l’ús, ja sigui en virtut d’expressa rehabilitació o adopció tenint en compte els articles anteriors. Precisament l’article 187 es refereix a que l’adopció, en qualsevol dels cassos, recau en el Ple de l’Ajuntament. (Article 187 i 188 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).
S’aporta com Annex 2 Informe de data de 16.07.2024 de la Direcció General d’Administració Local de la Regió de Múrcia. Les fonts de dret que s’hi relacionen i la seva argumentació jurídica és aplicable a als símbols de les administracions locals de Catalunya amb les peculiaritats contingudes a la nostra legislació sectorial.
En definitiva, els sota signants considerem que l’aprovació municipal d’una imatge corporativa i amb caràcter d’oficialitat, en base a la fonamentació jurídica esgrimida i a la pràctica emprada pels Ajuntaments de diferents pobles i ciutats, és una aprovació que s’ha de fer amb les màximes garanties de transparència i publicitat i això únicament és possible a través d’acte de Plenari amb l’expedient, memòries i justificacions preceptives i amb la possibilitat que, a través de la seva exposició pública, la ciutadania en pugui presentar al·legacions o no.
7.-COM I QUÈ HA APROVAT EL GOVERN.
El que el govern ha aprovat sense seguir el procediment legalment establert per a fer-ho, segons el que s’ha manifestat anteriorment, encaixa amb la descripció d’emblema. S’ha confós el procediment d’aprovació d’un simple “logo”, com per exemple el de Malgrat t’estima, amb el d’una imatge corporativa, que requereix un procediment d’aprovació diferent. Exposem a continuació els arguments i les raons per a considerar-ho així i, de retruc, manifestar el desencert en aquesta imatge:
7.1.- El que l’Ajuntament ha implementat, en el marc de la nova imatge corporativa municipal, és un emblema, amb el nom de logotip. Tal com ja s’ha transcrit anteriorment: L’emblema comprèn qualsevol símbol gràfic, diferent de l’escut o la bandera, amb independència de la forma i dels elements que el componen. (Punt 3 de l’article 19 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació i els símbols dels ens locals de Catalunya).
7.2.- Atès que un emblema està format de la part d’imatge i de la part tipogràfica, pot incloure perfectament una simplificació visual completa (i ròmbica) de l’escut al costat de la denominació ‘Ajuntament de Malgrat de Mar’.
7.3.- Moltíssims ajuntaments catalans han adoptat, en la seva imatge corporativa, adaptacions dels seus respectius escuts, conservant-ne la forma ròmbica i la referència als elements gràfics que el conformen. Sense anar més lluny, a la veïna Palafolls, des de fa no gaire anys, tenen vigent una adaptació d’aquestes, del seu escut heràldic. Malgrat de Mar no té per què renunciar a aquesta possibilitat, a què s’han acollit tants municipis catalans i que evocaria plenament el simbolisme de l’escut.
7.4.- La part gràfica de l’emblema de Malgrat ha de permetre la identificació del poble a propis i forans i, per tant, no pot consistir només amb elements visuals compartits per moltes altres localitats i ha d’incloure els que més ens puguin singularitzar.
7.5.- Per a aquesta singularització, l’emblema tampoc ha de coincidir amb cap altre, ni prestar-se a confusió amb el de cap altra entitat. La part gràfica del que ha implementat l’Ajuntament té una similitud excessiva amb els d’altres entitats, fet que ocasiona que el de l’Ajuntament perdi tota singularitat i representativitat.
7.6.- Les aplicacions de l’emblema municipal han de comptar amb criteris plenament justificats, ser raonables i d’aplicació econòmicament sensata.
Les persones que subscrivim aquest escrit creiem que el símbol o imatge oficial no ha de desprendre’s del nostre llegat històric i ha de mantenir viva la càrrega simbòlica de l’escut.
Per tot el que hem dit,
DEMANEM
ALTRESSÍ DIEM PRIMER: Que es demana que les notificacions que l’ens pugui emetre siguin trameses al correu electrònic ⊗. Alhora s’informa que s’aportaran les signatures de les persones que subscriuen aquest escrit abans del proper dilluns ja que per dificultats logístiques i tècniques no ha estat possible en el moment de la presentació del mateix per registre electrònic.
Per tot això
DEMANEM: Que es tingui per efectuada l’anterior manifestació i s’estimi el seu contingut.
Malgrat de Mar a 11 de desembre del 2025
