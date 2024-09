El català, a casa nostra?

He començat a llegir el llibre ‘L’ús parlat del català‘, de Joan M. Serra. És didàctic, entenedor, realista, positiu, encoratja, està ben documentat… Des de la primera pàgina, m’ha enganxat, de tant que m’ha interessat!

Permeteu que en reprodueixi -amb remarques fetes per mi- uns petits fragments, en què es veu ben reflectida la (in)volució de la nostra llengua a casa nostra:

En tots els processos de minorització lingüística hi ha tres etapes que es repeteixen i que se solen succeir en el temps sense que s’excloguin mútuament.

En primer lloc, hi ha una llengua dominant que s’intenta imposar, encara que molt poca gent la parli o a conegui, a través de prohibicions i restriccions d’ús de la llengua sotmesa.

En segon lloc, a través de diferents mitjans com l’escola i els mitjans de comunicació, acompanyats sempre de sancions econòmiques, judicials o laborals, s’engega un procés de bilingüització amb l’objectiu que la gent del poble sotmès no pugui viure a la seva terra sense entendre la llengua que es pretén imposar i, en canvi, els que utilitzen la llengua dominant puguin parlar o exigir que s’entengui la seva llengua.

Quan el procés de bilingüització està avançat i la majoria de la població sotmesa sap parlar la llengua imposada o almenys l’entén, comença el tercer pas: el procés de substitució. La substitució parteix de la idea que ja s’ha aconseguit estendre entre la societat que parla la llengua sotmesa, que la seva és una llengua incompleta, pagesívola, que denota poc nivell cultural o que és inútil per a la vida moderna; a conseqüència d’aquestes idees, determinades persones o capes socials -que ja dominen la llengua imposada- comencen a deixar de fer servir la llengua dominada a la feina o quan parlen amb persones desconegudes; i alguns de més entusiastes deixen de parlar-la amb els seus fills perquè aspiren aspiren a una millor posició social. Habitualment aquest procés de substitució comença a les classes altes urbanes i va estenent-se geogràficament cap a les poblacions més petites.

Aquests tres passos del procés –dominació, bilingüització i substitució– habitualment no es produeixen successivament, sinó que se superposen en el temps i es desenvolupen en un període més o menys llarg, segons l’època històrica i les circumstàncies polítiques. Un fet que pot accelerar el procés és que grans quantitats de població de la cultura dominant s’instal·lin a viure al territori de la llengua sotmesa, amb la qual cosa el contacte lingüístic facilita la pràctica de la llengua imposada per a tota la població i la seva adopció com a llengua de comunicació general dins la societat. Al cap dels anys, la llengua sotmesa queda reduïda a un cercle restringit en què només s’utilitza en determinats àmbits familiars o d’amistat, a determinades comarques o en esdeveniments de caràcter tradicional, folklòric o simbòlic.

Si apliquem aquest esquema al català, ens adonarem que aquest ha passat, i està passant, per totes tres etapes. Hi ha una dominació política secular; des de fa mig segle, tots els habitants dels Països Catalans estan bilingüitzats i, en alguns territoris, la substitució lingüística avança ràpidament (..).

Al llibre parla de diversos casos, d’altres llengües que pateixen/han patit processos de minorització a Europa, etc.

El seguiré llegint…