Carta oberta a Lurdes Borrell

Hola, Lurdes,
T’escric aquestes ratlles ara, perquè amb tot el que envolta el ‘nou logotip’ de l’Ajuntament no tan sols discrepem, sinó que m’hi he manifestat públicament en termes tan sincers i mesurats, com durs, cosa que m’ha dolgut molt d’haver de fer, especialment perquè, com t’he dit reiteradament, admiro la teva tasca com a regidora de Cultura per la teva capacitat d’aglutinar (i fer-los costat) persones i entitats que aporten (aportem) positivament energies, idees, iniciatives, activitats… a la vida de Malgrat; especialment també perquè amb tu compartim projectes engrescadors, esperançadors per al poble. Sé ben cert de la teva intensa dedicació a la Cultura, sí, i a les Festes, als festivals, a l’Arxiu, al Patrimoni…, comptant amb un pressupost municipal tan migrat i amb uns recursos humans tan escassos (aprofito per a agrair i remarcar públicament la tasca ingent de la tècnica de cultura de l’Ajuntament, Ruth Ninou); em consta com te n’ha sabut de greu la dimissió de bona part de la Comissió d’Història i Patrimoni (per mor del cas Can Palomo), com has patit per l’incendi de les naus industrials municipals i les seves conseqüències, etc.
Certament, al marge del que envolta el ‘logotip’, hi ha aspectes de la teva gestió que no m’acaben de convèncer; però considero que són maneres de fer, sovint marcades pel possibilisme, per la voluntat de tirar endavant, tenint en compte el marc administratiu, legal i polític en què et toca moure’t. I, a més a més, afortunadament, he tingut la possibilitat de parlar amb tu de qualsevol qüestió que ha calgut tractar.
Ha arribat, però, el ‘nou logotip’ i tot el que s’ha esdevingut des que l’heu fet públic.
A hores d’ara (i des de ja fa uns dies), no, no és una qüestió de gustos, de si ens agrada més o menys el logotip dissenyat per MAJÓ ESTUDI. Tampoc és rellevant si el critiquem més o menys.
Mira, quan el vaig “descobrir” al programa de Festa Major de Sant Nicolau, vaig pensar i publicar: “Em temo que ja tenim ‘logo’… El programa de Festa Major l’ha revelat… Si de debò és aquest, no el trobo pas lleig, però em recorda aquell escut municipal de l’època d’en Pablo Hernández (..)“. Però, cada vegada que me’l mirava, sí, menys m’agradava. En aquest estadi, t’ho reconec, era encara una qüestió de gustos. Però, de mica en mica, vaig començar a rebre, llegir i escoltar opinions de diversos historiadors, d’entesos en la matèria, de qualificats dissenyadors gràfics (locals i forasters) i vaig anar reflexionant-hi, fins a sintetitzar els meus pensaments en l’apunt Malgrat: que un ajuntament del futur esborri aquest ‘nou logotip’ i llenci les jardineres. Tanmateix, la cosa ja va agafar tot un altre caire quan un internauta va descobrir la “semblança” amb el logotip de la piscina municipal de Cesena.
A veure, jo (que no hi entenc gens, de disseny gràfic) també m’havia empassat l’explicació que les dissenyadores ens van fer el dia 2 de desembre a la Sala Joaquim Garriga, de l’Arxiu, i fins ho vaig escriure: I a continuació, va venir l’explicació, ben il·lustrada, de com s’ha dissenyat aquest ‘logo’, per part de dues noies de Majó Estudi, que són els que ho han fet. Ben detallats els criteris de disseny i modernitat gràfica que s’han tingut en compte, l’estudi que han realitzat d’elements arquitectònics (i de diversa mena) de Malgrat per a decidir el que ha acabat component-ne la imatge, la comparació amb logotips actuals d’altres institucions, el diàleg i consulta amb l’Ajuntament… Molta feina, han fet. I, pel que es veu, amb professionalitat. El que ja no tinc tan clar és si, a l’Ajuntament, han estat gaire (o gens) a l’alçada de les circumstàncies, perquè aquesta ‘nova imatge corporativa’ ens representés millor i més autènticament, identitàriament.
En descobrir-se la “semblança” amb Cesena, d’escàndol, encara innocent, vaig manifestar: (..) el mínim que es pot exigir a la seva professionalitat és que, en aquesta recerca, també contrastessin la possible coincidència o semblança amb la solució gràfica que estaven elaborant i, sobretot, amb la que van acabar proposant com a feina enllestida. És més, pel perfil professional que van mostrar el dia 2, les noies de Majó Estudi, hem de creure que ho van fer. Si no, la mancança seria molt greu, molt! I l’error, imperdonable!. (..) Han estat capaços de no contrastar el que anaven a entregar com a feina feta? Vols dir que no han tirat expeditivament d’Intel·ligència Artificial? I per a això, quants diners se’ls ha pagat? (..) No vull parlar de “plagi”, ni soc ningú per qüestionar professionalitats; però els fets ens fan dubtar del treball que han realitzat.
Però ho he seguit parlant amb experts forasters i també malgratencs, experts en disseny gràfic, n’he rebut opinions, que m’han fet veure que tècnicament, resulta que és un desastre, com a disseny gràfic d’un logotip institucional; que el perfil ‘majo estudi’ té pinta de ser d’algú molt novell en el món del disseny (..); que la seva manca d’experiència no és tan important (ja que hi ha joves dissenyadors molt bons, em diuen), no, no és tan important com el fet que han demostrat (dissortadament) no ser bones dissenyadores. I, a més a més, ara tinc ben clar que fins i tot els no professionals podem fàcilment contrastar per internet similituds d’imatges gràfiques i que és del tot imperdonable, intolerable, inacceptable, la possibilitat que MAJO ESTUDI no hagués contrastat si el seu ‘nou logotip’ coincidia o s’assemblava a d’altres prèviament existents. Tant és així, que es fa impossible de creure que no ho haguessin fet… i, anant més enllà, arribes a dubtar si no han tingut ‘presents’ aquests altres logotips en la “seva creació”.
Per tot això, el comunicat de l’Ajuntament (datat el 5 de desembre, però publicat a les xarxes el dia 9) és indignant, penós, pel que té de renúncia a actuar amb conseqüència responsable i seriosa i pel que hi ha escrit. El text, em dol dir-ho, però m’hi reafirmo, traspua una misèria política, un baixíssim nivell de gestors, perquè evidencia que s’ha limitat a “demanar explicacions” i creure-se-les, sense un veritable qüestionament, havent-hi les evidències que hi ha. Si hi estàs implicada, ho lamento i molt (fins al punt que, tot i que em temia que no es rectificaria gens, em negava a esperar res així d’una regidora com tu).
Amb el cor a la mà, també et dic que faríeu bé a revisar-ho tot, des del començament fins al final; repensar l’encàrrec mateix, les decisions preses, les opcions triades; meditar si, de debò, heu comptat amb els que, fins dins de l’Ajuntament, tenen coses a dir en tot el que es refereix a la imatge corporativa municipal; consultar-ne bé tots els aspectes escaients… Certament, si no ho rectifiqueu, ja vindrà algun dia un consistori que ho corregirà; per sort, la imatge corporativa aquesta no és eterna. Però valdria la pena estalviar-nos anys de faltar al respecte que s’ha de tenir a la institució municipal, sense la dignitat que ha de tenir la imatge gràfica de l’Ajuntament.
Finalment, permet que no entri en si les formacions polítiques de l’oposició van estar informades bé i puntualment de l’evolució que experimentava el ‘nou logotip’. No casa el que en dieu uns i altres; però això, per mi, és dialèctica política, que té el valor que té i que els ciutadans valorem en el que hem de valorar.
Cordialment,
Salvador Montalt Torrent
Malgrat, 10 de desembre de 2025
***
FOTO: presentació de la Festa Major de Sant Nicolau 2025 i del seu programa oficial.