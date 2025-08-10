Can Palomo II

La majoria de membres de la Comissió de Patrimoni i Història hem decidit dimitir del Consell de Cultura de l’Ajuntament en protesta per la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’empresa Mont Inversions S.A., propietària de la finca Granja Bon Pastor (can Palomo), que es va aprovar en el Ple del 24 de juliol del 2025.
La missió d’aquesta comissió era assessorar i vetllar pel patrimoni de Malgrat, tasca en la que hem participat des de la seva creació. Hem procurat aportar propostes col·laborant voluntàriament amb l’Arxiu Municipal i la Regidoria de Cultura en el disseny d’activitats de difusió, sempre amb molt bona entesa i amb la confiança que estàvem davant d’una corporació amb sensibilitat patrimonial. Quan se’ns va demanar assessorament des d’alcaldia sobre el nou escut, també vam estar sempre disponibles, com ho hem estat amb tots els temes que se’ns han plantejat. Justament per la nostra actitud positiva i col.laborativa, ens ha indignat molt que en un tema cabdal com és la conservació i possibles usos futurs de Can Palomo, no se’ns hagi informat ni consultat i ens haguem assabentat pels mitjans de comunicació i les xarxes socials de la signatura d’un conveni que representarà la pèrdua d’un espai emblemàtic del nostre poble. Ens preguntem quin sentit té una Comissió de Patrimoni i Història si quan s’ha de decidir què es fa amb un element important de la història del nostre poble no se’ns informa ni ens consulten.
Creiem que amb l’ operació pactada malbaratem una gran oportunitat de mantenir viu una part fonamental del nostre patrimoni i de guanyar un espai urbanístic de qualitat. Amb aquest acord, l’antiga Granja Bon Pastor quedarà trinxada i devorada per noves edificacions que desbaratan per sempre la imatge de l’antiga finca. Convé tenir present que el seu valor patrimonial no depèn únicament de la masia sinó de tot l’espai que l’envolta, amb el seu extens jardí i com aquest es comunica amb l’eix vertebrador de la riera. El conjunt sencer, doncs, no només ens ajuda a explicar la història d’aquest indret únic i singular del poble sinó que gestionat amb sensibilitat patrimonial i d’acord amb els interessos comunitaris podria esdevenir un magnífic nou escenari de l’activitat cultural i lúdica de la nostra vila.
Volem recordar que l’any 2018, abans que la comissió formés part del consell de cultura, alguns dels seus membres ja van iniciar una moció a la que van adherir-se tots els grups municipals demanant la seva catalogació com a BCIL i la seva protecció i malgrat aprovar-se en un ple municipal, l’actual consistori ha incomplert l’acord de ple i no ha fet els tràmits per catalogar l’espai. Durant les jornades de patrimoni organitzades el 2018, tots els experts van coincidir a assenyalar que preservar el patrimoni és feina i competència dels ajuntaments i que per declarar o no que un edifici, espai o festa és patrimoni, no cal cap aval d’un arquitecte o expert, sinó el consens determinat de la comunitat en considerar que allò que es vol protegir és valuós per la seva identitat i història comuna i mereix ser conservat.
La finca Bon Pastor, construïda a principis del s.XX, és la darrera granja que queda a la població. Està situada en un lloc estratègic entre el nucli del poble i la zona turística, a més de comptar també amb una gran zona ajardinada i conservar totes les instal·lacions i estructures tal i com estaven a la primera meitat del segle XX. La propietat ens connecta amb el passat del nostre poble, ja que a més del vessant ramader i agrícola, té una estreta relació amb l’època que funcionaven les mines de Can Palomeres, perquè abans de la construcció de la granja actual, hi circulaven les vagonetes carregades de ferro que baixaven de les mines per la via Decauville. En aquells moments la propietat dels terrenys era de Fèlix Cardona i Paradeda, pare del reconegut explorador malgratenc Fèlix Cardona i Puig. Hem d’afegir també que fins els anys 60 la finca era el llindar del municipi, on estava situat el banc del Bon Pastor que encara avui forma part de la memòria col·lectiva de molts malgratencs. El valor històric de la finca ha estat posat de manifest pels historiadors locals, membres d’aquesta comissió, i ja va ser aportat com a prova en una instància presentada el 8 de maig de 2017 per demanar la catalogació de la finca com a BCIL. Un any abans alguns d’aquests historiadors van visitar la finca i van elaborar un dossier detallat que va formar part de la documentació que es va presentar a la Diputació de Barcelona per demanar una ajuda per adquirir-la. En aquell moment la Diputació va concedir al poble 800.000€ que finalment van ser destinats a un altre equipament quan es van trencar les negociacions amb l’anterior propietària, perdent una oportunitat històrica per adquirir tot l’espai pel poble.
Lamentem, decebuts, que després de la pèrdua d’espais patrimonials tant significatius com la casa de Can Campassol, el Sindicat, la Fàbrica de l’Aigua o espais com l’arbreda de can Feliciano, que van unir tantes persones en la seva defensa, Malgrat de Mar perdi una vegada més l’oportunitat de conservar un element patrimonial de tant d’interès i potencial urbanístic, cultural i social.
Demanem una reunió urgent, on ens expliquin com han anat les negociacions i perquè s’ha arribat a aquest acord inadmisible pel poble.