Apunt publicat prèviament (el 25.07.2025) a Instagram i Facebook:
Malgrat. Can Palomo. Hauria d’estar content i estic prou trist. Content perquè s’ha salvat la casa (i l’espai del davant) i trist perquè… a Malgrat no ens n’acabem d’ensortir. Hauria preferit les cases unifamiliars als pisos que es construiran al costat: cases, cases, cases, això és el que ens fa falta al poble i no tant pisos i més pisos (que ja som massa gent!). Però segurament no podem voler-ho tot: salvar Can Palomo i tenir-hi al costat les casetes (hauran de ser pisos!).
Vaig viure trenta anys al davant mateix de Can Palomo, la veia cada dia en mirar per la finestra i la vaig interioritzar com a paisatge del ‘meu’ Malgrat (Per cert, jo vivia en una bloc de pisos que va construir en Julio Rodríguez i que, quan es van fer, també vaig criticar: és que no saps mai per on l’encertaràs!). Ara no hi visc, allà; però aquell entorn em sembla un dels indrets destacables del nostre poble i no sé si els pisos que s’hi faran al costat no ho aclapararan visualment.
He llegit atentament el que han dit uns i altres, els contraris a l’acord a què s’ha arribat i als que el defensen. M’inclinaria per posar-me al costat dels contraris; però no sé, si a la pràctica tangible, això hagués pogut salvar Can Palomo. No ho sé…